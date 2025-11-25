気分が上がる！ ホリデー仕様のステンレスボトル3選

「ホリデー2025ハンドルリッドステンレスボトルMiiR」591ml 6750円

ワインレッドのカラーとゴールドのアクセントが、ホリデー気分を盛り上げてくれるステンレスボトル。ハンドル付きなので持ち運びも便利♪

「MiiR（みあー）」とは、シアトル発のドリンクウェアブランド。清潔な水や教育などが行き届かない地域の人々を助けるギブプロジェクトに商品の収益の一部が使われています。ボトルの底面に印字されたトラッキングコードから、商品の代金がどんなプロジェクトに使われたのか、追跡することができますよ。

【オンラインストア限定】「ステンレスボトルグリッターシャンパンゴールド」444ml 4750円

オンラインストアで販売されるこちらのステンレスボトルは、ゴールドのグリッターがきらめくシンプルなデザインで、ゴージャスになりすぎず使い勝手のいい印象。ホリデーシーズンを彩るアイテムを持ち歩けば気分も高まりそう♪

【オンラインストア限定】「カンシェイプステンレスボトルグリッターグレー」355ml 4400円

同じくオンラインストア限定のグレーカラーで落ち着いた雰囲気ながらも、角度によって輝くグリッターがホリデーシーズンのわくわく感を盛り上げてくれます。缶のようなフォルムがかわいいですよ♪



「ホリデー2025コールドカップタンブラーリボン」710ml 3500円

光を受けるたびにキラキラと輝く凹凸のあるボディが印象的なコールドカップタンブラー。ストローに付いたリボンのアクセサリーがとってもかわいい♪ 710mlと大容量なのでたっぷりドリンクを楽しみたい人におすすめ！

【オンラインストア限定】「ホリデー2025ステンレスタンブラー ラインストーン」473ml 1万9500円

ボディ一面にグリーンのラインストーンが敷き詰められたオンラインストア限定のタンブラー。キラキラとゴージャスで持っているだけで気分が高まります♪ 所々イエローのラインストーンがあしらわれていて、まるできらめく星のようなデザインが素敵。

【オンラインストア限定】「ホリデー2025ステンレスタンブラーMiiR」591ml 6200円

同じくオンラインストア限定、グリーンのボディに散りばめられたゴールドのアクセントが大人かわいいMiiRのタンブラー。シンプルで普段使いもできて華やかさもあるので、クリスマスにぴったり！ プレゼントにも♪



「ホリデー2025マグメダルグリーン」355ml 2900円

サイレンロゴをエンボスで表現したメダルやゴールドのハンドルが目を引く、重厚感のあるマグカップ。ダークグリーンの本体全面にゴールドのドットがきらめくデザインがクリスマスらしく、上品で華やかな印象に。

「ホリデー2025耐熱グラスマグメダル」355ml 3100円

サイレンロゴのメダルが存在感を放つ耐熱グラスマグは、ホットでもアイスでもドリンクを楽しめます。ほっこりと温かな気持ちになる、ニットの編み目をモチーフにしたデザインが印象的。

「ロゴコールドカップ」384ml 1200円

店内で提供されるコールドカップを思わせるこちらは、軽くて割れにくく、繰り返し使える優れもの。いくつか揃えてパーティーで使うと気分が上がりそう！ 透明度が高いので、飲みものを見た目にも楽しめますよ♪



「ホリデー2025リユーザブルカップグリーン」473ml 550円

シックで落ち着いたグリーンに、シーズンのきらめきをゴールドのモチーフで表現したリユーザブルカップは、お手頃価格で一つは持っていたいアイテム。ほっと落ちつきたいホリデーのコーヒーシーンにぴったりです♪

「ホリデー2025リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップ ベアリスタサンタ」1200円（セット価格）

シーズンごとに装いを変えて登場する、ベアリスタのドリンクホールキャップ。今回は、ゴールドのサンタに扮した姿で登場です♪ リユーザブルカップを手で持ち歩く際、中身が漏れそうで不安という声に応えて開発された人気アイテムは、リユーザブルカップとセットで手に入れたいアイテム！

※「ホリデー2025リユーザブルカップグリーン」とのセット販売のみとなります。



ホリデーシーズンのカジュアルギフトに♪ おすすめアイテム3選

「ボトルショルダーバッグファーベージュ」2950円 サイズ：縦230×横165×奥行90mm

【オンラインストア限定】「ボトルショルダーバッグファーグレー」2950円 サイズ：縦230×横165×奥行90mm

あたたかみのあるファー素材がかわいい、取り外し可能なショルダーストラップが付いたボトルショルダーバッグは、店舗でも購入可能なベージュと、オンラインストア限定のグレーの2種類がラインナップ。スマートフォンなど小物の収納にも便利な内ポケット付きで使い勝手も◎。

【オンラインストア限定】「ホリデー2025ステンレスカトラリーセット」3300円

深みのあるグリーンの持ち手に上品なゴールドが映える、スプーン、フォーク、ナイフの3本を合わせたカトラリーセット。特別感のあるボックスにセットされているので、ホリデーシーズンの贈り物にもぴったりです♪

「ホリデー2025スターバックスミニポーチギフトシャンパンゴールド」1500円

【ドリンク引換有効期間】2025年11月26日（水）〜2026年5月24日（日）

【ドリンク交換チケット】700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ドリンクチケットとカップ型のポーチがセットになったギフトアイテム。ポーチはリップやカードなどを入れるのにちょうどよいサイズでとっても便利！ カラビナが付いているので、バッグなどに付けて持ち歩くこともできますよ。



「ホリデー2025ビバレッジカードシャンパンゴールド」750円

【ドリンク引換有効期間】2025年11月26日（水）〜2026年5月24日（日）

【ドリンク交換チケット】700円（店内利用）、687円（持ち帰り）までのドリンクと交換可能

ドリンクチケット付きのメッセージカードは、キラキラと光るラメをあしらったペーパーカップデザインが登場。思いを込めたメッセージを添えて、プチギフトにもおすすめです！

「ホリデー2025スターバックスミニカップギフトシャンパンゴールド」1150円

ドリンクチケットとメッセージが書けるスリーブがついたカップ型のメッセージギフト。小物入れにもなるミニカップや巾着はシャンパンゴールド一色で、まさにゴージャス！ ホリデーシーズンのプチギフトにどうぞ♪



「2025 ホリデーシーズングッズ 第2弾」のラインナップをご紹介しました！

デザインやカラーなど、どれもクリスマス気分を高めてくれる素敵なアイテムばかりでしたね♪ 大切な人へのギフトに、自分へのご褒美に、ぜひお気に入りを手に取ってみてくださいね。



■2025年「ホリデーシーズングッズ 第2弾」

販売期間：2025年11月26日（水）〜 ※在庫がなくなり次第終了

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）、およびオンラインストア

スターバックスオンラインストア

https://www.starbucks.co.jp/onlinestore/

※一部オンラインストア限定品あり



Text：うえのまきこ



●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

