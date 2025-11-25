日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２４、２５日の２日間、福岡・北九州市内で、今秋の明治神宮野球大会で優勝した九州国際大付の球児に指導を行った。高校生の指導は８、９日の中越（新潟）に続き、今年２校目で、通算１３校目。指導は２日間にわたり、数々の金言を授けた。

＊ ＊ ＊

指導初日。イチロー氏は１、２年生の前に歩いて行き、こうあいさつした。

「初めまして。まずは秋の県大会、九州大会、さらに神宮大会、優勝おめでとう。現段階で日本一強い。俺、いらないでしょ？」

リアクションが薄いナインを見て、笑いながら言った。

「そこは首を横に振って欲しい。１、２年生に手紙をいただきました。日々、甲子園を目指して頑張っていると。その時点で４年ぐらい、夏の甲子園から遠ざかっている、ってことだったかな。夏となると、３年ですか？ そうですか。素材はいいんだけど、もがいているような内容が多かった。個性がありそうで面白そうだなって」

そんな中、今秋の明治神宮大会では日本一に輝き、来春センバツではＶ候補の一角になった。

「もちろん、レベルが高いだろうし、そもそも、今、こうなっている（神宮で優勝）わけで、果たして訪ねていいものかなと、迷ったし。僕のスタンスは今までとちょっと違って、この状態のチームと交流するのは初めてです。なので、僕が勉強しに来た、というスタンスです。秋の日本一のチームがどんなものなのか、高校生たちに、日本一ってこういうチームなんだよ、って伝えるためにも、みんながどんなレベルなのかを知りたいなと今、すごく思っています」

ただし、イチロー氏の体調は万全ではなかった。

「手紙の中にもたくさんあったんだけど、僕の動きを直接見て、学びたいと。そういう声がたくさんありました。本当に僕のミスというか、謝らないといけないことがあって。今回は、それがかなわないです。３日前に、みんなレベルが高いので、実際、僕もネットで試合を何試合か見て、これはなかなか大変、僕も準備しておかないとみんなについけいけないと思っていて、３日前の練習で強度の強いランニングで、太ももを肉離れしてしまって、３日目です。走る、はできない。みんなに見せることはできないので。自分に残念な気持ちになっています。できる範囲でとなってしまうけれど、まずはみんなの能力を。５日前だよね、決勝戦。ほやほやって状態でしょ、日本一。きょうはまずそれを見させて下さい。できる範囲でやります。なんせ、形にできないことが僕自身、もどかしい時間になると思うけど、聞きたいことがあれば、なんでも」

そして、イチロー氏と九国ナインの濃密な時間が始まった。