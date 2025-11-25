コレは美しい！女性の軽やかなスイングを叶えるHONMAのクラブセット『櫻の舞（SAKURA DANCE）II』、109万円でデビュー
本間ゴルフから、女性用クラブセットのアナウンス。「11月28日より直営店および直営オンラインショップにて、女性用クラブセット『櫻の舞（SAKURA DANCE）II』を発売いたします。“櫻”を想起させる優雅なカラーと意匠を随所に施し、持つたびに気持ちが華やぐデザインに仕上げました」と、同社広報。
【画像】ドライバーのソールデザインはこの艶やかさ！
「本シリーズは、女性ゴルファーのスイング特性を踏まえ、クラブ全体を軽量化しました。これにより自然とスイングスピードが高まり、振り抜きの軽さを実感していただける仕様となっています。さらに、スイートスポットの拡大と低重心設計を採用することで、ミスヒットに強く、安定して高弾道が出しやすいクラブに仕上げています。 女性ゴルファーの“軽やかな理想のスイング”をサポートするクラブセットとして、初めてクラブを揃える方にも、クラブ選びにこだわりたい方にも選びやすい12本構成となっています。もっと楽に、直営オンラインショップもっと遠くに、もっと簡単に、ゴルフの愉しさを感じていただけます」（同）
番手構成はロフト11.5度のドライバーに3＆５W、4U、6I〜SW、パターの全12本で、キャディバッグと各種ヘッドカバーの他、付属品として飛距離計測器やギフトボックス（キャップ、バイザー、グローブ、袖カバー、ボール 1ダース）もセットで展開され、税込108万9000円。クラブはメインのPINKの他に、店舗限定でWHITEも用意される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
コレは美しい！女性の軽やかなスイングを叶えるHONMAのクラブセット『櫻の舞（SAKURA DANCE）II』、109万円でデビュー
HONMA × Malbon Golfが初コラボ！ クラブ一式『プレミアムコレクション』は330万円也
HONMAアンバサダーに剛力彩芽さんが就任！ ブランド転換点の『TW777』シリーズ、11月28日デビュー【打ってみた】
本格ゴルフスマートウォッチ『HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro』、10月14日デビュー
衝撃価格、1セット税込6600万円也！ 本間ゴルフ史上「最高峰」の『BERES 7S』、日本国内で2セットのみ発売
【画像】ドライバーのソールデザインはこの艶やかさ！
「本シリーズは、女性ゴルファーのスイング特性を踏まえ、クラブ全体を軽量化しました。これにより自然とスイングスピードが高まり、振り抜きの軽さを実感していただける仕様となっています。さらに、スイートスポットの拡大と低重心設計を採用することで、ミスヒットに強く、安定して高弾道が出しやすいクラブに仕上げています。 女性ゴルファーの“軽やかな理想のスイング”をサポートするクラブセットとして、初めてクラブを揃える方にも、クラブ選びにこだわりたい方にも選びやすい12本構成となっています。もっと楽に、直営オンラインショップもっと遠くに、もっと簡単に、ゴルフの愉しさを感じていただけます」（同）
番手構成はロフト11.5度のドライバーに3＆５W、4U、6I〜SW、パターの全12本で、キャディバッグと各種ヘッドカバーの他、付属品として飛距離計測器やギフトボックス（キャップ、バイザー、グローブ、袖カバー、ボール 1ダース）もセットで展開され、税込108万9000円。クラブはメインのPINKの他に、店舗限定でWHITEも用意される。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
コレは美しい！女性の軽やかなスイングを叶えるHONMAのクラブセット『櫻の舞（SAKURA DANCE）II』、109万円でデビュー
HONMA × Malbon Golfが初コラボ！ クラブ一式『プレミアムコレクション』は330万円也
HONMAアンバサダーに剛力彩芽さんが就任！ ブランド転換点の『TW777』シリーズ、11月28日デビュー【打ってみた】
本格ゴルフスマートウォッチ『HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro』、10月14日デビュー
衝撃価格、1セット税込6600万円也！ 本間ゴルフ史上「最高峰」の『BERES 7S』、日本国内で2セットのみ発売