「じゃあつく」ヒットの理由

秋ドラマが終盤入りした。プライム帯（午後7〜同11時）に16作品あるが、人気にはかなり差が付いた。各作品の明暗を分けたものはなにか。理由の1つは「間口」の広さだ（視聴率は特に断りのない限り11月第2週の10〜16日、ビデオリサーチ調べ、関東地区）【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

秋ドラマで最大のヒット作はTBS「じゃあ、あんたが作ってみろよ（じゃあつく）」（火曜午後10時）にほかならない。

全視聴者を対象とした個人視聴率は4.4％（世帯8.1％）で4位だが、40代以下のコア視聴率はトップ。最もドラマを観る目が肥えているとされるF1層（女性20〜34歳）の数字はダントツだ。

回を重ねるごとに視聴率が伸びている点も見逃せない。多くのドラマは視聴率が徐々に下がるが、このドラマは10月7日放送の初回の個人が3.4％（世帯6.3％）で、1％伸びた。全国で視聴者が約118.5万人増えたことなる。口コミやSNSによって評判が広がったのだろう。

理由なく当たるドラマはない。このドラマも周到に計算されている。まずタイトルが「じゃあ、あんたが作ってみろよ」でありながら、主人公の1人・山岸鮎美（夏帆）が第7回までにこの言葉を口にしたことはない。

もう1人の主人公・海老原勝男（竹内涼真）と同棲中だった初回なら言いやすかった。勝男が料理の味から見た目までやかましく言ったからだ。だが2人をあっさりと別れさせてしまった。鮎美が勝男の傲慢さに嫌気が差したからだが、破局から始まるラブコメは極めて珍しい。凡百のラブコメなら、尊大な勝男に対し、鮎美が徐々に怒りを溜めていき、3、4回目あたりで「じゃあ、あんたが作ってみろよ」と叫んだだろう。

もっとも、初回で思い切りよく別れさせたから、第2回以降に勝男を料理に取り組ませることが出来た。売り物の1つになった。勝男が後悔の涙を流すという印象的な場面もつくれた。タイトルのセリフが聞ける場面は先に用意されているのだろう。

勝男と鮎美の年齢が不明であるところも異色。一般的なラブコメなら、まず考えられない。勝男の仕事も分かったようで分からない。便座を扱っている会社らしいが、専門メーカーなのか、水まわり製品の総合メーカーなのか。もちろん役職や勤続年数も分からない。

いろいろ曖昧にする最大の狙いは視聴者側に余計なことを考えさせないために違いない。竹内が32歳で夏帆が34歳だから、勝男と鮎美の年齢も32歳前後に設定すればいいようなものだが、そうしない。視聴者側に疑問が生じてしまうためだ。2人は同級生で大学時代から付き合っているという前提が背景にある。

年齢をはっきりさせると「勝男は自分の非に10年も気づかなかったのか」「鮎美はどうして延々と耐え続けたのか」となってしまう。いろいろな疑問を持たれないためには必要最低限の説明しかしないに限る。ありそうでなかった発想であり、画期的だった。

また、年齢や立場を曖昧にすると、我が事のように思って観る視聴者層が広がる。32歳と固定してしまうと、20代半ばまでや30代半ば以降が一歩引いてしまう可能性がある

勝男も鮎美もそろってダメな人という設定も功を奏した。勝男が一方的に欠点を抱えた人となると、勝男を非難する単調な物語だと受け取られかねない。しかし鮎美も十分困った人なので、そう見られなかった。

鮎美が勝男と付き合ったのは単純に職業と容姿が高スペックの男性と結婚したかったから。言いたいことが口にできない。相手に嫌われたくないからだ。当初は分からなかったが、この物語はダメな2人が自らの欠点に気づき、あらためてゆく話だった。

同名漫画が原作。脚本は演劇畑の安藤奎氏（32）が書いている。演劇界の芥川賞と呼ばれる岸田國士戯曲賞を受賞した逸材だ。

「もしがく」大失敗の構図

放送をビジネスとして考えると、大失敗したのはフジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう（もしがく）」（水曜午後10時）。個人視聴率は13位で1.9％（世帯3.3％）。コアも極端なまでに低く、14位にとどまっている。

自分たちで間口を狭くしたからだ。まず登場人物たちが生きている世界を1984（昭59）年の東京・渋谷にした。当時の渋谷とその空気感を知るのは50代後半以上。それ以下の世代が脱落しやすくしてしまった。

さらに全編を通じてのテーマは演劇活動。演劇も幅広く親しまれているとまでは言えない。さらに登場人物たちの生活と仕事の場はストリップ劇場。女性や若い人には縁遠い。これで多くの人に観てもらうのは無理だ。間口が狭すぎる。

全体の構成も万人受けしそうなものではなかった。10月1日放送の初回は、主人公の演出家・久部三成（菅田将暉）やダンサー・倖田リカ（二階堂ふみ）ら20数人の登場人物の紹介に長い時間を割いた。

今のドラマは初回から本題に入るものがほとんど。見せ場も設ける。「じゃあつく」もそうだった。しかし「もしがく」は違った。間口の狭さに加え、初回のスローテンポがあったので、視聴者が大量に逃げてしまった。

初回の個人視聴率は3.1％（世帯5.4％）と上々だった。コアも悪くはなかった。三谷幸喜氏（64）が久しぶりに脚本を書いたこのドラマは視聴者から期待されていたのだ。しかし同8日放送の第2回は個人2.2％（世帯4.4％）。観るのをやめてしまった人が多い。その後、低迷が続く。

「エスパー」は想定通り？

視聴率1位は「日曜劇場 ザ・ロイヤルファミリー」（日曜午後9時）。個人は6.3％（世帯10.4％）。コアもトップクラス。原作小説があるものの、脚本は演劇畑の喜安浩平氏（50）が書いている。

軸は競馬の話だから、これだけでは間口が狭い。このため、さまざまな要素が付け加えられた。主人公で人材派遣会社の競馬事業担当者・栗須栄治（妻夫木聡）と元恋人で生産牧場の長女・野崎加奈子（松本若菜）の愛を再燃させた。

また栗須のボスで馬主の山王耕造（佐藤浩市）とその家族には確執があることにした。さらに山王はがんに冒され、余命は限られている設定に。視聴者1人ひとりがドラマのどこかに共感するように努められている。

視聴率2位はテレビ朝日「相棒24」（水曜午後9時）で個人5.8％（世帯9.8％）、3位は同「緊急取調室」（木曜午後9時）で個人4.9％（世帯8.7％）。人気シリーズものである両ドラマには共通点が多い。

まずコアはかなり低い。毎回ほほ同じパターンで進む1回完結のドラマを若い人は好まない。また各局はドラマによって局のイメージを上げようとしているが、シリーズ作品はどんなに視聴率が良くてもほとんど話題にならない。洋服や車がロングセラー商品より新しい商品が話題になりやすいのと同じである。

視聴率5位は日本テレビの考察ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜午後9時）の個人3.6％（世帯6.1％）。主演は間宮祥太朗（32）と新木優子（31）である。2人を始め、34歳たちの物語ということもあり、コアが高い。脚本は演劇畑の33歳の新鋭・ガクカワサキ氏が書いている。テンポが良く、場面転換もうまい。

当代屈指の人気脚本家・野木亜紀子氏（51）が書いているテレ朝「ちょっとだけエスパー」（火曜午後9時）は個人3.2％（世帯6.2％）と中程度。コアはかなり悪い。大泉洋（52）ら主要登場人物が全員中年で、なおかつエスパーという非現実的な設定だから、やむを得ない。

ただし、野木氏にとってこの視聴率は想定通りではないか。近年の野木氏は見せたい人に届けばいいという姿勢だ。沖縄の米軍基地兵士の非道と地元女性の哀話を描いたWOWOW「フェンス」（2023年）も最初から観る人を選んでいた。傑作だったが、地上波では難しい。

TBS「海に眠るダイヤモンド」（2024年）はエンタメ性よりヒューマンドラマ性を重視したため、視聴率がやや低く、それを指摘する報道がいくつもあった。だが、結果的に今も感動の声が止まない。この作品において野木氏はそれほど高い視聴率を見込んでいなかったはず。大人が生きることの意味を考えてくれたら、十分だったはずだ。

「ちょっとだけエスパー」の場合、大泉はリストラされ、妻には愛想を付かされた。ディーン・フジオカ（45）は家族のために戦ったものの、捕らえられ、帰る場所はない。

高畑淳子（71）は愛する人に騙され、刑務所暮らしとホームレスを経験した。宮崎あおい（39）は愛する人を失ったショックで記憶が混乱している。

こんな悲しい人たちを若い人が我が事のように受け止めるのは難しい。野木氏は自ら間口を狭めているのだろう。彼らの痛みが分かる人だけ観てくれればいいと考えているのではないか。

こう眺めてみると、若手脚本家の活躍が著しい。脚本家は作品で勝負するもの。大物脚本家だからといって特別視することはない。大物に過大な期待をするのも酷だろう。

大物の一部はテレビ界とくんずほぐれつの関係にあり、それもあってドラマ賞などを獲りやすい傾向が見受けられる。こんなことは一掃しなくてはならない。視聴者が監視の目を強めれば可能だ。

どんな業界も若手の芽を摘んでしまったら、将来がない。

