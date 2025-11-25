eスポーツカフェ「NOABOX（ノアボックス）」が11月25日、町田駅より徒歩5分の神奈川県相模原市にオープンした。

「NOABOX」は、ハイスペックゲーミングPC・快適なネットワーク環境を備えた多目的eスポーツ施設。個人プレーヤーからeスポーツチーム、イベント運営まで幅広いニーズに対応し、様々なeスポーツを体験できる。最先端ゲーミングデバイスが完備されており、「RTX4090」搭載PCを含む最新機材が導入されている。

また、競技性の高いタイトルのプレイ環境を整備しており、ブートキャンプ（合宿練習）やコミュニティイベントなども実施可能となっている。町田駅より徒歩5分でアクセスできる。

「NOABOX」概要

圧倒的なゲーミング環境

全PCにRTX4070～4090搭載のハイスペック構成が採用されている。また、全ての席が昇降式デスクなので自宅の環境に合わせて調整可能。キーボードは、全てラピッドトリガー対応モデル。

プロゲーミングチームのブートキャンプ地にも選ばれる信頼性と環境で、最高のパフォーマンスを引き出す。またスタッフのこだわりとして衛生面にも細やかな配慮を徹底しているとのこと。

個室ゲーミングルーム

「NOABOX」では、3人用個室と5人用個室が用意されている。個室内のPCは、全てデュアルモニターかつ480hzモニターを完備。チームでのブートキャンプや友人・家族での来店、配信・撮影、イベント利用まで幅広く対応できる。

豊富な飲食を揃えたカフェコーナー

ドリンクバーや食べ物（期間によって種類は変更される）などが用意されたカフェコーナーも完備。食べながら、飲みながら雑談やボードゲームも楽しめる。

【「NOABOX」概要】

住所：神奈川県相模原市南区上鶴間本町3丁目6-16

月～木：10時～21時

金土日：10時～24時

電話：042-705-4422

アクセス：町田駅より徒歩5分