シュア・ジャパンは、12月1日23時59分まで開催中の「Amazonブラックフライデー」にて、Shureのイヤフォンやマイクロフォンなどを特別価格で販売する。高い遮音性能も備えるインイヤーモニター「SE215」(ブルー/パープル/ブラック/クリア)は通常15,840円のところ、29% OFFの11,264円となっている。

セール対象のマイクは、ゲーミングマイク「MV6」は通常24,750円のところ25% OFFの18,562円、真鍮デュアルダイアフラムカプセル搭載マイク「SM4」は通常36,630円のところ25% OFFの27,472円、オーディオインターフェース内蔵マイク「MV7i」は通常58,520円のところ25% OFFの43,890円となっている。

なお、シュア・ジャパンでは11月21日から「Shure×VTuber応援キャンペーン」を実施中。VTuberとコラボした特別配信のほか、抽選で「MV6」「SM4」「SE215」「VTuberサイン入りSHURE100周年記念Tシャツ」をプレゼントする企画を行なっている。詳細はキャンペーンページを参照のこと。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください