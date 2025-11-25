¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯40¼þÇ¯¡ªÁ´32¿§¤Î¹ë²Ú¡Ö¥¹ー¥Ñー¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤«¤é¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¹ー¥Ñー¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤òºÌ¤Ã¤¿4À¤Âå¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì8¿§¤º¤ÄÁ´32¿§¤Ë¶Å½Ì♡¼Á´¶¤â¥Þ¥Ã¥È¡¢¥Ñー¥ë¡¢¥é¥á¤ÈÂ¿ºÌ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥´¤ä¥ì¥êー¥Õ¤ò»Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ê¤Ë¼è¤ë¤¿¤Óµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ÎÎò»Ë¤ò1¤Ä¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀìÔÂô¤Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
4À¤Âå¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò¶Å½Ì¤·¤¿32¿§
¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê2,970±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥êー¡¦¥®¥ã¥ë¡¦¤æ¤ë¤Õ¤ï¡¦È´¤±´¶¤Î4À¤Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Æ8¿§¡¢·×32¿§¤ò¥»¥Ã¥È¡£
¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤«¤éÃ¸¿§¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥«¥éー¤¬Â·¤¤¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¼Á´¶°ã¤¤¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£º¸¾å¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤ÈÆ±¤¸¡È¥Þ¥¼¥ó¥¿100¡É¤òIN¡£
ÌÜ¤Î¥¥ï¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ë½Ü¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡£¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ëÂ¿¿§¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹♡
ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë40¼þÇ¯¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î³¸¤Ë¤Ï¡ÖSuper Kawaii Palette¡×¤Î¥í¥´¤È¥Ïー¥È¥ì¥êー¥Õ¤ò»Ü¤·¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤éÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¡£
ÃæÌÌ¤Ë¤Ï¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¢ー¥¬¥¤¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿·¿²¡¤·¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
¥«¥éー¤Ï1¼ï¡Ê40th¡Ë¤Î¤ß¤Ç¡¢40¼þÇ¯¤Îµ°À×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹ë²Ú»ÅÍÍ¡£»È¤¦¤¿¤Óµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«Í³¡ªÍýÁÛ¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ø
32¿§¤ÎËÉÙ¤Ê¥«¥éー¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥à²ÄÇ½¡£
Ç»Ã¸¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ð¥Ö¥êーÉ÷¥á¥¤¥¯¤ä¡¢¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤ë¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¡¢ÎÞÂÞ¤¬¸°¤Î¤æ¤ë¤Õ¤ï¥á¥¤¥¯¡¢Ã¸¿§¤ÇÈ´¤±´¶¤ò¤Ä¤¯¤ëÎáÏÂ¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î1¤Ä¤Ç¼«ºß¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¡¦¥é¥á¡¦¥Ñー¥ë¤Î¼Á´¶°ã¤¤¤âÁêÀÈ´·²¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
40Ç¯Ê¬¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤òº£¤³¤½³Ú¤·¤ó¤Ç♡
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¸ÂÄê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£¡Ö¥¹ー¥Ñー¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¤Î³Ú¤·¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¼«Í³¤Ë¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥á¥¤¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤òºÌ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥á¥¤¥¯»þ´Ö¤ò¤â¤Ã¤È¤È¤¤á¤¯¤â¤Î¤Ë¡£