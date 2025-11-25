¡È»Ø¤òÀÞ¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ë¡ÉÊýË¡¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿ô³ØÇ½ÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë²ÄÇ½À
¡È»Ø¤òÀÞ¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ë¡ÉÊýË¡¤¬¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¿ô³ØÇ½ÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ä¹Ç¯¡¢ÃÕÀÛ¤ÊÊä½õ¼êÃÊ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¿ô¤¨Êý¡É¤À¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥í¡¼¥¶¥ó¥ÌÂç³Ø¤Î¿·¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾®¹ï¤ß¤Ê»Ø¤Î±¿Æ°¤¬¶¯ÎÏ¤Ê°Å»»¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¶µ»Õ¤¬¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤ò¼¸¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4ºÐÈ¾¤«¤é7ºÐÈ¾¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â211¿Í¤òÄÉÀ×Ä´ºº¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÆñ°×ÅÙ¤òÁý¤¹·×»»ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Î»Ø¤ò»È¤¦ÉÑÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Æ±¸¦µæ¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é»Ø¤ò¿ô¤¨¤¿À¸ÅÌ¤é¤¬ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¸¦µæ¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Î¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥Æ¥ô¥Î»á¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»»¿ô¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯ºÝ¤Ë»Ø¤ò»È¤¦¤³¤È¤òË¸¤²¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢»Ø¤Î»ÈÍÑ¤òÁá´ü¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»Ø¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤è¤êÂ®¤¯ÆâÌÌ²½¤µ¤ì¤¿·×»»¼ê½ç¤Ø°Ü¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â»Ø¤Î»ÈÍÑ¤¬5ºÐÈ¾¤«¤é6ºÐ¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¡¢ÂçÈ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£7ºÐÈ¾¤Þ¤Ç¤ËÈ¾¿ô¤¬»Ø¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢43¡ó¤¬·ÑÂ³¡¢7¡ó¤Ï°ìÅÙ¤â»Ø¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿¶¤êÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢7ºÐ»þÅÀ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë»Ø¤ò»È¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«Á³¤Ë¤ä¤á¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È»Ø¤ò»È¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä°ìÅÙ¤â»Ø¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤è¤ê¤â¡¢¹â¤¤À®ÀÓ¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»Ø¤ò»È¤Ã¤¿·×»»¤¬Ç¾¤Ë¿ôÃÍ¤ÎÂç¤¤µ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÇÄ°®¤µ¤»¡¢¿ô¤Î³µÇ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¼¨º¶¡£10ËÜ¤Î»Ø¤Ëº¬¤¶¤·¤¿10¿ÊË¡¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎYear2¡Ê¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¡ËÃ´Ç¤¶µ»Õ¤Î3Ê¬¤Î1¶á¤¯¤¬»Ø¤ò»È¤Ã¤¿·×»»¤ò¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö»Ø¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸åÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¿ô³Ø¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
Ä¹Ç¯¡¢ÃÕÀÛ¤ÊÊä½õ¼êÃÊ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È»Ø¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¿ô¤¨Êý¡É¤À¤¬¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥í¡¼¥¶¥ó¥ÌÂç³Ø¤Î¿·¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾®¹ï¤ß¤Ê»Ø¤Î±¿Æ°¤¬¶¯ÎÏ¤Ê°Å»»¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¶µ»Õ¤¬¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¿ô¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤ò¼¸¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4ºÐÈ¾¤«¤é7ºÐÈ¾¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â211¿Í¤òÄÉÀ×Ä´ºº¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÆñ°×ÅÙ¤òÁý¤¹·×»»ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Î»Ø¤ò»È¤¦ÉÑÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿Æ±¸¦µæ¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é»Ø¤ò¿ô¤¨¤¿À¸ÅÌ¤é¤¬ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â»Ø¤Î»ÈÍÑ¤¬5ºÐÈ¾¤«¤é6ºÐ¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¡¢ÂçÈ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¬¼ê¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£7ºÐÈ¾¤Þ¤Ç¤ËÈ¾¿ô¤¬»Ø¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢43¡ó¤¬·ÑÂ³¡¢7¡ó¤Ï°ìÅÙ¤â»Ø¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿¶¤êÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢7ºÐ»þÅÀ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë»Ø¤ò»È¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«Á³¤Ë¤ä¤á¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È»Ø¤ò»È¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä°ìÅÙ¤â»Ø¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤è¤ê¤â¡¢¹â¤¤À®ÀÓ¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»Ø¤ò»È¤Ã¤¿·×»»¤¬Ç¾¤Ë¿ôÃÍ¤ÎÂç¤¤µ¤ò»ë³ÐÅª¤ËÇÄ°®¤µ¤»¡¢¿ô¤Î³µÇ°¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¼¨º¶¡£10ËÜ¤Î»Ø¤Ëº¬¤¶¤·¤¿10¿ÊË¡¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎYear2¡Ê¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¡ËÃ´Ç¤¶µ»Õ¤Î3Ê¬¤Î1¶á¤¯¤¬»Ø¤ò»È¤Ã¤¿·×»»¤ò¡ÖÀ¸ÅÌ¤¬¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÇ§¼±¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö»Ø¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸åÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¿ô³Ø¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë½ÐÈ¯ÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£