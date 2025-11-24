¡ØSASUKE¡ÙSnow Man´äËÜ¾È¤ÏÌµÇ°¤Î¼Âà¡¡A.B.C-ZÄÍÅÄÎ½°ì¤ÏºÇ¸å¤Î½Ð¾ì¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¡×
TBS¤¬¸Ø¤ëÂç·¿ÈÖÁÈ¡ØSASUKE¡Ù¡£43²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØSASUKE2025 ¡ÁÂè43²óÂç²ñ¡Á¡Ù¤¬12·î24Æü¡¦25Æü(18:00¡Á22:00)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£28Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¡ØSASUKE¡Ù»Ë¾å½é¤Î2ÌëÏ¢Â³ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¹ë²Ú100¿Í¤¬ÎÐ»³¤ËÂç½¸·ë¤·¡¢´°Á´À©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
Snow Man¤Î´äËÜ¾È
²áµî10²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿´äËÜ¾È¡ÊSnow Man¡Ë¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÆü¡¢ÌµÇ°¤Î¼Âà¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç³§¤Î¡ØSASUKE¡Ù¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¡ØSASUKE¡Ù¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¡ØSASUKE¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¤¤À¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¸µÁÄ¡ØSASUKE¡Ù¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç11²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¿ÄÍÅÄÎ½°ì¡ÊA.B.C-Z¡Ë¤Ï¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î¡ØSASUKE¡Ù½Ð¾ì¡£²áµî3ÅÙ¡¢2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸½Ð¾ì¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÄÍÅÄ¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ç¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢茺ÅÄ¿òÍµ¡ÊWEST.¡Ë¡¢¿ûÅÄÎÖÇ«¡ÊB¡õZAI¡Ë¤é¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤·¤Æ¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ´·²¤Î2¿Í¤â¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
(C)TBS
