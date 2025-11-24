¼ê±ÛÍ´Ìé»÷¤ÈÏÃÂê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¤¬¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#95¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤·¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
#95¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Ë»÷¤¹¤®¤ÇÏÃÂê¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¤¥±¥á¥ó¡õ¥Þ¥¹¥¯Èþ½÷Âç½¸¹çSP¡ªÂè£´ÃÆ¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£º£²ó¤âÇÐÍ¥¡¦¿·³À·ë°á¤Ë»÷¤¹¤®¤ÈÏÃÂê¤Î½÷À¤äÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÃËÀ¤Ê¤É¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿ÈþÃËÈþ½÷¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂç½¸·ë¡£¥Þ¥¹¥¯¤Î²¼¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé»÷¤ÈÏÃÂê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¡¦Ãæ²¬·½¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£º£Ç¯£¸·î¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤Î¥â¥Ç¥ë¼Ì¿¿¤¬¼ê±ÛÍ´Ìé¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¹»»þÂå¤â¡Ö¼ê±Û¤ÎÄï¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ²¬¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ¡¢200¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇNEWS¤ÎÂç¿Íµ¤¶Ê¡Ø¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡Ù¤òÇ®¾§¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í160Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö´°Á´¤Ë¼ê±Û¤¯¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ²¬¤µ¤ó¤Ï£²Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ìÈÖÂ¿¤¤»þ¤Ç£±¥ö·î¤Ë25¿Í¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤È²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ï100¿Í¤Ë¥Þ¥Ã¥Á´õË¾¤ÈÁ÷¤Ã¤Æ10¿ÍÊÖ¿®¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï£¸³ä¤¯¤é¤¤ÊÖ¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌµÁÐ¤Ã¤×¤ê¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ËEXIT¡¦·ó¶á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÅÛ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÌµÁÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¥Þ¥¸¥á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Â»¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Ãæ²¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ë½÷À¤«¤é¿¼Ìë£²»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼Ö¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¼ê±Û¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ä¡×¡Ö²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¡ªÈ±¤ò¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¤«¤é½ÐÄ¾¤·¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¤¤¤è¤¤¤èÁðù¬¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤ÇÃæ²¬¤µ¤ó¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤¹¤È¡¢¹á¼è¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ê¼ê±ÛËÜ¿Í¤È¡Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤éËÜ¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£°ìÊý¡¢EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤³¤Î»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤ç¡©¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿·³À·ë°á¤Ë»÷¤¹¤®¤ÈÏÃÂê¤ÎÈþÍÆ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¶Üºé¤ê¤¤¤Ê¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ò¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àä»¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¾ËÜ½á»÷¤Î¥·¡¼¥·¥ã¥Ð¡¼Å¹Ä¹¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Î¹ðÇò¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ËÜ¿Í¤ÈÂÐÌÌ¡£¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#95¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.