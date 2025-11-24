¡Ú¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡Û¤ªÉ÷Ï¤»þ´Ö¤ò¤Û¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÆþ¤ê¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ëÅÐ¾ì¡ª
¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¥·¥å¥ï¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤Æ¡¢Ãæ¤«¤é¡Ö¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ø¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡¡¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¡Ö¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡×¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡Ö¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡×¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÂÎÄ¹¤Ï5cm¡Á3m¤È¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥¹¡¦¥á¥¹¤ÏÁÇ¿Í¤Ë¤Ï¸«Ê¬¤±¤Å¤é¤¤¡£Ê¬Îö¤·¤ÆÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤¹¤¢¤Þ¤òÆ©ÌÀ¤Ê¥Ó¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤Ä¤«¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤ì¡Ä¡×¡Ö¤µ¤«¤µ¤Þ¡×¡Ö¤¢¤ª¤à¤±¡×¡Ö¤¹¤ï¤ê¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤ò´Þ¤àÁ´5¼ïÎà¡£¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë²Ä°¦¤µ¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï ¡É¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÃÖ¤¡É ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Î¾þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¡×¤Î¥ß¥Ë¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¤¡£Ãæ¿È¤Ï¡Ä¡Ä¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡£
¡ÖÊ¿À®¥ì¥È¥í¡×¥Ö¡¼¥à¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¿¤ì¤Ñ¤ó¤À¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ìþ¤·¤Î¤ªÉ÷Ï¤»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊC¡Ë2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
