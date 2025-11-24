¡ÚMLB¡ÛµåÃÄÁÏÀß142Ç¯¡Ä¡Ä¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹»Ë¾å¡¢ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡×¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Áª½Ð¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬PS¤Ç¸«¤»¤¿3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶¤Ï²¿°Ì¡©
1883Ç¯¤ÎµåÃÄÁÏÀß¤«¤éº£Ç¯¤Ç142Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²«¶â»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¸½ÃÏ23Æü¡¢¡ÖµåÃÄ»Ë¾å¡¢ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö10Áª¡×¤ÈÂê¤·¤Æµ»ö¤ò¸ø³«¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¢£1°Ì¤Ï¡Ö¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿Æü¡×
1883Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥óÃÏ¶è¤Ç¡È»ºÀ¼¡É¤ò¤¢¤²¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¤½¤Î¸å¡¢1958Ç¯¤ËÀ¾³¤´ß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËËÜµòÃÏ¤ò°ÜÅ¾¡£µåÃÄ·Ð±Ä¤Î°²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄÇäµÑ¡Ê¥ªー¥Êー¸òÂå¡Ë¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿142Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹ÈÖµ¼Ô¡¢¥½¥Ë¥¢¡¦¥Á¥§¥ó»á¤¬º£²ó¡¢¡ÖºÇ¹â¤Î½Ö´Ö10Áª¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ±µ¼Ô¤¬1°Ì¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥ー¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬¹õ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆMLB¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿Æü¡Ê1947Ç¯4·î15Æü¡Ë¡£
µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¹õ¿ÍÁª¼ê¤Î»²²Ã¤¬Àµ¼°¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤È¤¤¤¦1µåÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤ËµÚ¤Ü¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÆóÅáÎ®¤Ç¡ÖÊÌ¼¡¸µ¤ØÅþÃ£¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬º£Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥ºÂè4Àï¡Ê10·î17Æü¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡£
µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤Î»î¹ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ö¥ë¥ïー¥ºÁê¼ê¤Ë¡Ö1ÈÖÅê¼ê·óDH¡×¤ÎÆóÅáÎ®¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæ2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ëµ±¤¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢ー¥Á¤ò´Þ¤à3ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Î¥êー¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥êー¥º¡ÊÂè4Àï¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¹Ô¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¼¡¸µ¤ØÅþÃ£¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
Æ±µ¼Ô¤ÏÂ¾¤Ë¡¢º£Ç¯7·î2Æü¤Ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤¬Ã£À®¤·¤¿ÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¡¢1965Ç¯9·î9Æü¤ËÅÁÀâ¤Îº¸ÏÓ¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥³ー¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿´°Á´»î¹ç¤Ê¤É¤òÁª¤ó¤À¡£