たった100円で夢の食べ放題♡物足りないと思ってたアレ

カップスープやレストランのスープを飲むたびに「もっと欲しい…！」と思ってしまう、あの物足りなさ。そんな長年の不満をたった100円で解消してくれる神アイテムをダイソーで見つけました。好きなだけ追加できて、味も食感も大満足。これがあれば、毎日のスープ時間が一気に夢の食べ放題に！！

商品情報

商品名：ニップン クルトン プレーン味

価格：￥108（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4902170184282

たった100円で実質食べ放題？！ダイソーに夢のような商品が売ってた

レストランのスープに浮かんでいるクルトンって、おいしいですよね。ただ圧倒的に量が少ない…！大きな器にたった数粒…お上品な量がちょこんとのっているだけ。

庶民の味方カップスープも、最初のひと口で全部消えてしまうほどしか入っていません。

もっとクルトンを山盛りで食べたいのに！そんなクルトン好きの永遠の悩みを解決してくれるのが、ダイソーで見つけた「ニップン クルトン プレーン味」です。

なんと108円でたっぷり入った大容量。しかもチャック付きだから、好きなときに好きなぶんだけ使える神仕様。

袋を開けると小麦の香ばしい香りがふわっと広がり、ひと粒食べてもサクサク軽くて本格派。シンプルな原材料で作られているので、市販のスープにも粉末スープにも驚くほどよく合います。

お家で飲むスープがグレードアップ！シンプルでおいしいクルトン

コーンスープ、オニオンスープ、ポタージュ…どれに入れてもお店級のおいしさに。

遠慮せず好きなだけトッピングできるから、スープの満足感が一気にアップ。まさに自宅で楽しむ夢のクルトン食べ放題！

もちろん、スープだけでなくサラダにもピッタリ。筆者はラスク替わりにそのまま食べたりもしています。ガーリックオイルをかけてトースターで軽く焼くと立派なおつまみになります。

ダイソーに並んでいるのを見つけたときは「これが108円でいいの…？」と本気で驚いたアイテム。クルトン好きなら絶対ストックしておきたい優秀グルメです。

ダイソーで見かけた際にはぜひ「ニップン クルトン プレーン味」を手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。