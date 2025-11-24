【A4studio】開業したての「ニュウマン高輪」に賛否両論…ほかの商業施設にはない「違和感」を感じる理由

JR山手線「高輪ゲートウェイ駅」（東京都港区）では、今年3月に「高輪ゲートウェイシティ」が誕生し、9月には駅前に大型商業施設「ニュウマン高輪」がオープン。駅ビル型ショッピングセンター「ルミネ」を展開している株式会社ルミネのなかでも「ニュウマン高輪」は史上最大規模の施設となり、オープン前から注目を集めていた。

9月にオープンしたのは、高輪ゲートウェイ駅直結の「ニュウマン高輪 サウス・ノース」と、「ニュウマン高輪 ルフトバウム」の2施設で、来年3月には「ニュウマン高輪 ミムレ」が開業し、全体が完成する予定となっている。

延床面積約6万平方メートルという広さに、ライフスタイルやファッション、グルメなど、多彩かつ最新のショップが約200店揃うこれらの施設。実際に足を運んだとみられる人たちからは、ネット上で次のようなコメントが並ぶ。

《とにかくおしゃれで洗練された空間。コスメや雑貨、ファッションなどさまざまなお店が入っていて見て回るだけでも楽しかった》

《ニュウマン高輪、マジでここ無料で使っていいの！？ってレベルのフリースペース多くて神》

《駅直結でアクセスが非常に良く、館内の動線もスムーズなので疲れにくい印象》

ただ好評なレビューの一方で、こんなネガティブな声もあった。

《高輪ニュウマン、微妙に用がない虚無の施設だったな。どこになにがあるか頭に入れば多少使い勝手も良くなるんだろうけど、そんなに近くもないし慣れるほど行くこともなかろう。あと建物が複雑すぎてぼーっとしてると女子トイレ出ようと思ってうっかり男子トイレに入ってしまうトラップがあってトラウマ》

《ニュウマン高輪、俺は微妙だったかもしれねぇ。。。Xで言われてるほど動線良くなかったし》

注目の施設が集まる話題のニュウマン高輪は、なぜ賛否両論分かれてしまっているのか。“虚無の施設”と言われてしまうワケやニュウマン高輪の狙いについて、ムガマエ株式会社代表で経営コンサルタントの岩崎剛幸氏に解説していただいた。（以下「」内は岩崎氏の発言）

上品で洗練された「大人の女性」がターゲット

まずはニュウマン高輪とはどういった施設なのか、その特徴を岩崎氏に聞いた。

「ルミネは20代や30代の女性がメインターゲットの商業施設であるのに対して、ルミネを卒業した“大人の女性”が行き着く場所としてニュウマンという商業施設が誕生したという背景があります。ニュウマン高輪の場合も、メインターゲット層となるのは30代後半から40代の女性です。

実際、ニュウマン高輪の店舗を見てみると、20代には高いと感じるかもしれないような少々ラグジュアリーな価格帯の店が多く、施設全体を通して出店のテイストが、“上質で洗練された大人の女性”というコンセプトに統一されている印象です」

例えばコスメやフレグランスショップに関しては、なんと世界最大面積を誇るというエルメスの店舗や、都内最大規模となるシャネルのブティック、国内では2店舗目となるドリス ヴァン ノッテンのコスメ店舗など、ラグジュアリーブランドの出店が目立っている。

施設構造に見られる工夫

さらに実際にニュウマン高輪を訪れたという岩崎氏は、その施設構造にも工夫が見られると語る。

「ニュウマン高輪の特徴のひとつとして“横に延びる構造”が挙げられます。通常の駅ビルは、広い面積を確保できないために縦に長い構造をしていることが多いのですが、ニュウマン高輪はJRの田町操車場（東京総合車両センター田町センター）の一部の広大な土地を再開発して、一から作り上げていった商業施設のため、横に広がった構造になっているんです。

その結果、ほかの駅ビルとは違った開放感のある施設に仕上がっていて、例えば、人が歩く導線がかなり広いスペース確保されていること、また天井が高く広々とした印象になっていること、そしてガラス張りの窓で外光を取り入れた構造になっていることなど、空間作りには非常にこだわりが見られます」

また岩崎氏は、「施設内でベビーカーが横に並んでも堂々と楽しめる広さなので、ママ友同士で楽しんでいる客が何組も実際にいた」と言い、館内には広々とした庭園や、屋内公園など大人と子どもが一緒になって遊べるスペースも多いという。これらは結婚や出産、子育てなどのライフステージの変化を迎えやすい30代以降の女性たちに、見事にリーチした構造とも言えるだろう。

ネガティブな評価があがるワケ

施設に対する好評な声の一方で、《微妙に用がない虚無の施設》とのネガティブな評価もある。ニュウマン高輪が“虚無”と言われてしまうワケとはなんなのか。

「ニュウマン高輪のもうひとつの特徴として、“ムダなスペースが多い”ということが挙げられます。これは意図的にスペースを確保しているので決してマイナスポイントではなく、むしろ来客者にゆったりと過ごしてもらうための工夫なんです。

座ってゆったりできる休憩スペースがとても多く点在していたり、1000坪近い広さの書店『BUNKITSU TOKYO（ブンキツトーキョー）』があったりと、ほかの商業施設にはない、ずいぶんと特徴的な施設になっています。効率重視の商業施設が多いなかで、広大な書店を設けるというのはかなりの挑戦でもあると思いますし、館内でゆったりと過ごしてもらうためにこれだけ工夫が凝らしてあるという点は、ニュウマン高輪ならではの魅力と言えるでしょう」

これらの魅力が見る人によっては、“ムダ”や“虚無”だと感じられてしまう要因になっているわけだ。そして岩崎氏いわく、「ニュウマン高輪にこうしたネガティブな声が出てしまうのは仕方ないこと」だという。

「ハイブランドや少々リッチな価格帯の女性向けの店が集っていて、導線が広々とゆったりとした構造になっているというニュウマン高輪の特徴は、ある種若者や男性客を遠ざける要因にもなっていると考えられます。しかしこれこそがニュウマン高輪の狙いでもあるのです。

メインターゲット層となる40代以上の大人の女性にフォーカスすることで、高品質な商品を静かにゆっくりと選ぶことができるという、ニュウマン高輪ならではの施設としての価値を高めているのです」

街としても未完成な部分が多い状態

2020年の開業から5年しか経っていない高輪ゲートウェイ駅自体に、まだ利用客が少ないようだが、それも織り込み済なのだろうか。

「高輪ゲートウェイ駅は1日の乗降者数が1万人台と、山手線の駅のなかでも利用者が少ない駅として知られ、街としても未完成な部分が多い状態です。そんな土地に建てられた商業施設というだけあって、ニュウマン高輪はほかの商業施設にはない価値を高めるための工夫やこだわりがもともとかなり強い施設なんです。

そのため、当初からメインターゲット層以外の客層には、良さがうまく伝わらないということも、ニュウマン側は想定していたのではないでしょうか。ネガティブな声はむしろニュウマン高輪の方向性が間違っていないということを証明する、ポジティブな現象としても捉えられるのです」

株式会社ルミネは、ニュウマン高輪のコンセプトについて“100年先の未来を見据えた”プロジェクトだと説明していることから、長い年月をかけて施設としての価値、さらには地域住民との関係性を築くことによって繫栄していくイメージを持っていることがわかる。

ただオープンしたばかりで話題を集めている現時点での課題について、岩崎氏はこう指摘する。

「新規客やターゲット層以外の客に向けて、施設内の表示をわかりやすくすることや、どういったブランドが揃っているのかをもっと発信することなどは課題として挙げられるでしょう。より多くの人に施設の良さを知ってもらうということはもちろん良いことなので、話題を集めている今だからこそ、広報などにはもう少し力を入れてもいいのかもしれません」

高輪ゲートウェイはこれからどう変化するのか

今年3月に「高輪ゲートウェイシティ」が誕生し、街びらきしてまだ1年足らずの間もない状態で開業したニュウマン高輪。通常の街づくりのプロセスとは異なる“実験的な要素”が強いそうだ。

「何もない場所を街として作り上げていくプロセスとしては、まずオフィスを作って、働く場としての機能を備えることが一般的。その後に商業施設などができ始めることが大半です。しかし高輪ゲートウェイの場合は、まずニュウマン高輪という商業施設を作ることで人を集めているので、これまでの街づくりの順序を覆す非常に実験性の強いプロジェクトだと言えます。

街として完成するには10年単位の年月が必要で、高輪ゲートウェイにはまだまだ足りていない要素が多くあります。現時点ではホテルや文化交流施設、商業施設、交通機能などは揃っており、住宅についても現在建設が進んでいますが、役所の出張所や、医療施設、学校などの教育機関といった強制的に集客できる要素がほぼない状態です。

今後これらの不足している機能を補うために、ニュウマン高輪の施設内に各分野の医療機関を集めたドクターズモールができたり、役所機能を備えた施設ができたりすることも考えられます。このように、これからニュウマン高輪が中心となって街づくりが進んでいく可能性もあるのではないでしょうか」

――賛否両論あるニュウマン高輪だが、その裏には緻密に計算され作り込まれた空間や、ターゲット層をあえて絞ることでほかの商業施設にはない個性や価値を生み出しているという事情があったようだ。実験的要素も強いというこの施設が、今後どう変化していくのか注目である。

