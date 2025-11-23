Æ£»Þ¤¬¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç»ÄÎ±³ÎÄê¡ÄÀ¾Àî½á¤¬½øÈ×¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤¿Ä»À´¤ÏPO¿Ê½Ð¤òÆ¨¤¹
[11.23 J2Âè37Àá Æ£»Þ 0-0 Ä»À´ Æ£»Þ¥µ]
¡¡J2Âè37Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ£»ÞÁí¹ç±¿Æ°¸ø±à¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤ÇÂÐ·è¤·¤¿15°ÌÆ£»ÞMYFC¤È8°Ì¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£Æ£»Þ¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤Î»ÄÎ±¤¬·èÄê¡£Ä»À´¤ÏJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
¡¡¾º³Ê¤Ø¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤Ä»À´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à1°Ì¥¿¥¤¤Îº£µ¨6ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëMFÀ¾Àî½á¤¬½øÈ×¤ËÉé½ý¡£Ã´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢Á°È¾10Ê¬¤ËMF¥ô¥£¥¥ó¥¿¥¹¡¦¥¹¥ê¥ô¥«¤¬¶ÛµÞÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Ä»À´¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶Àª¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ£»Þ¤ÎÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤òÊø¤»¤º¡£»Ä¤ê1»î¹ç¤Ç6°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬4¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
