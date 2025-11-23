¡ÈÇµÌÚºä46Â´¶È¡ÉÌÜÁ°¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ö¤â¤¦¤º¤Ã¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24ºÐ¡Ë¤¬¡¢11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÅìµþ¥Ñ¥½¥³¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¿´¶¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÂ´¶È¤ò¡Ë¤º¤Ã¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯9·î¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¡¢11·î26Æü¡¦27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹µ×ÊÝ¡£Â´¶ÈÈ¯É½¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¸½ºß¤Î¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ëµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö³ä¤È¼Â´¶¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»Ò¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤º¤Ã¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
µÈÅÄ°½Çµ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤«¤é¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤½¤¦¡£¤â¤¦¼¤á¤ë¤ó¤À¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüÂç»ö¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
