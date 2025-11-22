¸µNMB48ÀÐÅÄÍ¥Èþ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¸£°ú¤·¤¿¸½¾ìÇÉ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë½éÄ©Àï
¡Ö½÷À¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¤¤ì¤¤¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£²ó¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀÐÅÄÍ¥Èþ¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ª¡¼¥ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸«¤»Êý¤È¤Ï°ã¤¦»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê½÷À¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤¬¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ð¥¹¥È¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â10Âå¤Î¤³¤í¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÀäÂÐ¤ËÍÉ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Å°ÄìÅª¤Ë¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡¢±£¤µ¤º¤Ë¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Çº¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¤¤¤·¤À¤æ¤¦¤ß
27ºÐ¡¡1998Ç¯10·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡¡T162¡¦B
86W65H92¡¡2011Ç¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£¥Á¡¼¥àN¤Ë½êÂ°¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂè3ÂåÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥ó¥°¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦»ÕÈÏ¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸£°ú¡£2024Ç¯12·î¤ËÂ´¶È¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@yuumi_1012¡Ë¤Ë¤Æ
¢¨·î³Û1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Î²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¡ÖFLASH Prime¡×¤Ë¤ÆÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò¿ï»þ¸ø³«Ãæ¡ª