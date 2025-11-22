【マイルCS】古豪・ソウルラッシュが連覇なるか？ 得意コースで現役最強マイラーへのリベンジ狙う



ソウルラッシュ PHOTO:Getty Images

今年で42回の歴史を誇るマイルCSだが、史上屈指の豪華メンバーが集まったといってもいいだろう。それほどまでに素晴らしいメンバーが集まったように感じる。

【予想配信】下半期ベストマイラー決定戦「マイルCS」をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！

春の安田記念と同様に秋のマイル王を決める大一番。それだけに歴史を紐解けば短距離界のスターホースが一騎打ちとなった年は数多くあった。

例えば1994年。春の安田記念を制してマイル女王に君臨したノースフライトと、当代随一の短距離馬として名を馳せていたサクラバクシンオーのマッチレースとなったが、結果はマイルに愛された女王、ノースフライトがサクラバクシンオーを寄せ付けずに勝利して、キャリア最後の一戦を完璧な走りで締めくくった。

その5年後の1999年。安田記念でグラスワンダーを捻じ伏せて勝利したエアジハードと短距離界の新鋭ブラックホーク、そして中距離路線で開花を見せたキングヘイローの三つ巴となったが、ここでもエアジハードが突き抜け、春秋のマイルGⅠを統一してみせた。

最近ならば2021年。短距離界の絶対女王に君臨していたグランアレグリアに3歳マイル王のシュネルマイスターに朝日杯FS勝ち馬のサリオス、安田記念を制したインディチャンプらが真っ向勝負となったが、このレースでもグランアレグリアが突き抜けて連覇を飾り、ラストランを有終の美で飾った。

マイルや短距離のGⅠが増え、世界各国からも強豪馬が集まるようになったことで毎年のように豪華なメンバーが集まるようになったマイルCS。

今や現役最強マイラーとなったジャンタルマンタルも出走する中、昨年のこのレースを制した、古豪・ソウルラッシュにも注目だ。

3年前の春、4歳でマイラーズCを制して重賞ウィナーの仲間入りを果たしたソウルラッシュだが、そこからGⅠの道は長く険しいものだった。

安田記念では13着、9着と苦戦する一方、秋のマイルCは4着、2着と善戦。あと一歩届かないというレースを繰り返し、気が付けば6歳になっていた。

短距離GⅠの世界は年をとればとるほど不利になりがちだが、そんな逆境をソウルラッシュは跳ね返してみせた。

2年ぶりにマイラーズCを制して迎えた昨年の安田記念は3着と初めて馬券圏内に入ると、秋には団野大成の手綱でマイルCSを圧勝。人馬ともにGⅠのビッグタイトルを掴んでみせた。

これで燃え尽きてもおかしくなかったが、7歳になったソウルラッシュは中山記念3着をステップにドバイへ遠征すると、ドバイターフで海外の強豪馬を蹴散らして勝利。2度目のビッグタイトルを手にした。

その後、安田記念と富士Sはともに3着と停滞したが、秋の京都での活躍は周知の通り。得意コースでジャンタルマンタルへリベンジを果たすだろうか。



■文／福嶌弘





■第42回マイルチャンピオンシップ（GI）枠順

2025年11月23日（日）4回京都6日 発走時刻：15時40分



枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 トウシンマカオ（牡6 団野大成）

1-2 シャンパンカラー（牡5 坂井瑠星）

2-3 ウォーターリヒト（牡4 高杉吏麒）

2-4 マジックサンズ（牡3 武豊）

3-5 アスコリピチェーノ（牝4 C.ルメール）

3-6 ガイアフォース（牡6 横山武史）

4-7 チェルヴィニア（牝4 T.マーカンド）

4-8 カンチェンジュンガ（牡5 藤岡佑介）

5-9 エルトンバローズ（牡5 西村淳也）

5-10 ラヴァンダ（牝4 岩田望来）

6-11 オフトレイル（牡4 菅原明良）

6-12 ウインマーベル（牡6 松山弘平）

7-13 ロングラン（セ7 岩田康誠）

7-14 レーベンスティール（牡5 D.レーン）

7-15 ジャンタルマンタル（牡4 川田将雅）

8-16 ドックランズ（牡5 M.ザーラ）

8-17 ソウルラッシュ（牡7 C.デムーロ）

8-18 ワイドラトゥール（牝4 北村友一）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





クロフネをダートの怪物にした馬!? "アグネスデジタル" 競馬界の歴史を変えうる世紀の大英断

【華麗なる武一家】"サイレンススズカ" 武豊「自身が乗った中で一番強い馬」

【クセ強名馬】二冠馬エアシャカール「アタマの中を見てみたい」武豊も思わず激怒！？