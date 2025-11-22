大分市佐賀関（さがのせき）で発生した大規模火災で２２日、立ち入りが規制されている焼損が激しいエリアの被災者たちが、１８日の火災後初めて現場を訪れた。

自宅の被害状況を確認した住民たちは「全て失った」と悲嘆に暮れた。

２２日午前８時半前、避難所の公民館から住民１０人を乗せたマイクロバスの第１陣が規制線の中に入った。港付近の駐車場でバスから降りた住民らは、警察官や市職員に誘導されながら、焼け跡を見て回った。

５０歳代の男性は「焼け残った近所の電柱で『ここか』とわかった。腹はくくっていたつもりだったが、精神的にすごく疲れた」と肩を落とした。家が全焼したという高齢女性は「何も考えられない」とうつむいた。避難時に持ち出せたのは貴重品やわずかな薬だけだったという。

火災発生後、規制線が解除されず、自宅を確認できない避難者が多いことから、市は２１日に希望者の募集を始めた。現在も希望が相次いでおり、２３日までに全員を案内する予定という。

市は、被災者が公的支援を受けるのに必要な罹災（りさい）証明書の発行について２２日から始める予定だったが、一部で被害判定に時間がかかるため、取りやめた。早期発行を目指すとしている。

市によると、火災では住宅地と山林の焼損範囲は約４万８９００平方メートルに上り、約１７０棟が焼損した。佐賀関半島は「鎮圧状態」となっているが、被災住宅地から約１・４キロ南東の蔦島（つたしま）は、いまだ鎮圧状態には至っていない。