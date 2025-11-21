大好きなパパさんと毎晩一緒に寝ている猫さん。一足先にベッドで待っていると、そわそわもフミフミも止まらないようで…？

甘えん坊な姿が可愛すぎると反響を呼んだ投稿は、記事執筆時点で37万回再生を突破。「可愛い…とにかく、可愛い…」「とっても幸せそう」「これはパパさんメロメロですね」といったコメントが寄せられています。

一緒に寝たくて

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』に投稿されたのは、甘えん坊なくまごろうくんの就寝前の愛らしい姿。一緒に暮らし始めてひと月も経たずに、すっかりパパ大好きっ子になったくまごろうくんは、寝る時もべったりなのだといいます。

先にベッドに入ったこの日は、ママさんが話しかけても気もそぞろな様子でウロウロ。ママさんに甘えつつも何度も扉の方を確認したり、気持ちを落ち着かせようとしているのかフミフミをしながらパパさんを待っていたそうです。

くまごろうくんのフミフミ

ついにパパさんが来たものの猫トイレの掃除をするため、もう少し待つことに。ゴロゴロとフミフミが止まらないほど喜びを爆発させるくまごろうくんですが、忠犬のようにベッドの端に座って健気に待ち続ける姿も。そして再び、フミフミを始めたそうで…。

体重わずか178グラムの赤ちゃんの時に保護され、保護活動をされているママさんのご両親のもとで愛情たっぷりに育てられたというくまごろうくん。フミフミをして、あの頃のことを思い出しているのかもしれないとママさんは言います。

パパが大好き！

パパさんがベッドに入ると、くまごろうくんは待ってましたとばかりにすぐに体に乗って、ぴったりと密着。ちなみに同居猫のねずこちゃんも毎日一緒に寝ているそうで、なんとも羨ましい光景です。

忠猫(?)のごとく大好きなパパさんを待っては、幸せそうに一緒に寝る日々を送っているくまごろうくん。まるで赤ちゃんのように甘える可愛すぎる姿に、見ているママさんまでメロメロになってしまうのでした。

投稿には「ふみふみが待てない感じでかわいい！」「健気に待つ姿がたまらなく可愛いですね」「ほんとにパパさんといる時の顔が幸せそのもの！！」「ベビーくまごろう、可愛すぎるw」「むちゃ可愛い～！！まじにパパうらやましいです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『はーちゃんねる【保護猫と暮らす家】』では、3匹の猫さんたちとご家族の日常の様子が投稿されています。ご夫婦の間に誕生した赤ちゃんと立派なイクメンとなったくまごろうくんの微笑ましい姿も、たくさん観ることができますよ。

