この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ライフゲーム（game of life）と、生命の起源」という動画で、茂木健一郎脳科学者がライフゲームの面白さと、そこから着想する生命の起源や人工生命論について語った。動画の冒頭では、茂木氏が「ライフゲームというのはコンウェイという人が考えたセルオートマトンなんですけど」と述べ、基本ルールから自身の体験までを振り返る。中学校・高校時代から方眼紙で当時はコンピュータがないため方眼紙で手作業のシミュレーションを行っていた思い出も披露し、「今でも10×10のトーラスでシミュレーションするといった遊びをよくやります」と親しみを込めて語った。



茂木氏はライフゲームについて、「生命の起源とか、人工生命のモデルとしてもよく議論されていて、例えば有名なグライダーがあったり、ライフゲームが『チューリング完全』『万能コンピューターとして使える』のはすごい」と科学者らしい視点で解説。しかし同時に「生命の起源や人工生命のモデルとしては足りないところもある」と指摘し、その一つとして「ストカスティシティ（確率的プロセス）がライフゲームにはない」「細胞膜のような内と外を隔絶する機能がない」と限界についても言及した。



特に注目されるのは、「ガラクタワールド」という概念だ。茂木氏は「意味のある構造の周りに、よくわからないセルがうごめいている」と現象の観察を紹介し、「今の、生命の起源の議論で言うと、ガラクタワールド──生命の素となるガーベージみたいなものがあったという説もある」と語る。「ライフゲームから、生命の起源や人工生命へのインスピレーションは本当に色んな形で得られる」と、実際の科学研究ともリンクさせる視点が印象的だ。



しかし、「ライフゲームの問題点は、パータベーション（ほんの小さい外乱）にとても弱くて壊れやすい『ブリトゥル』な構造になる」と現実世界との違いを冷静に分析した。また、ライフゲーム研究で有名な「ガーデンオブエデン（エデンの園）」の概念についても触れ、「ライフゲームのヒストリーで、どこからもたどり着けない状態──エデンの園的なものも現実の生命誕生とつながる部分がある」と解説している。



最後に茂木氏は「ライフゲームそのものが直接的に生命の起源のモデルとしてすぐれているかどうかを置いても、天才コンウェイの考案したこのシミュレーションは、多くのインスピレーションを与えてくれる」と締めくくり、「ぜひ皆さんもライフゲームをいじってみてください」とメッセージを送った。