Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月20日は、Qi2対応で最大15Wの高速ワイヤレス充電・USB-Cポートから最大30Wの有線出力・厚さ約15mmの高スペックを実現した、Anker（アンカー）の薄型モバイルバッテリー「Nano Power Bank (10000 mAh, MagGo, Slim)」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック) 5,990円 （29%オフ） Amazonで見る PR PR

Qi2対応・大容量10,000mAh・約15mmのスリム設計。Ankerのモバイルバッテリーが29％オフで過去最安

Anker（アンカー）の「Nano Power Bank (10000 mAh, MagGo, Slim)」は、Qi2対応で最大15Wの高速ワイヤレス充電に加えて、底面USB-Cから最大30Wの有線出力を備えた薄型モバイルバッテリー。厚さ約15mmという極薄設計ながら、10,000mAhの大容量を実現したアイテムが29％オフと過去最安値で販売中です。

本製品は、スタイリッシュさと実用性を兼ね備えたモバイルバッテリーです。まず注目すべきは、Qi2認証を取得したワイヤレス充電機能。これにより、対応スマートフォンに最大15Wの出力で磁力による高速給電が可能な点が魅力です。

このバッテリーが提供する容量と携帯性のバランスも見逃せません。10,000mAhの大容量に加え、厚さは約15mmという非常にスリムな設計。 この薄さは、ポケットやバッグに入れて持ち運ぶ際の取り回しの良さを大きく高めています。

底面のUSB-Cポートでは最大30W出力も可能

底面には USB-Cポートがあり、最大30Wの有線出力に対応。 急ぎの時やワイヤレス接続が難しい場合でも、有線でスマホをしっかり急速充電できるのは嬉しいポイントです。またこのUSB-Cポートは入力にも対応しており、本体の充電も高速に行えます。

従来の多重保護システムに加え、Ankerの温度制御技術・ActiveShield 2.0により、さらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、過熱リスクを抑えて安定した充電ができるのも◎です。

「Nano Power Bank (10000 mAh, MagGo, Slim)」は、Qi2対応の15Wワイヤレス充電、薄さ約15mmのスマートなデザイン、USB-Cによる最大30W出力という三拍子を備えた高性能モバイルバッテリー。MagSafe対応スマホユーザーにとって、外出時の“安心の予備電源”になりますよ。

Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 小型 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 シリーズ (ブラック) 5,990円 （29%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年11月20日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp