楽天モバイルは、Androidスマートフォン「Samsung Galaxy A25 5G」を発売した。価格は2万2001円で、他社からの乗り換え（MNP）とあわせて購入すると1円となる。

「Galaxy A25 5G」は、約6.7インチ（1600×720）のTFT液晶ディスプレイを備えたAndroidスマートフォン。チップセットにはメディアテック製の「Dimensity 6100+」を採用している。

メモリーは4GB、ストレージは64GB、バッテリー容量は5000mAh。大きな文字とシンプルな画面表示が選べる「かんたんモード」に対応し、使い方を無料で相談できる「Galaxy使い方相談」直通電話も利用できる。

アウトカメラは、「Galaxy A20」シリーズとして初めて約5000万画素の広角カメラと約200万画素のマクロカメラによる2眼構成。SIMはnanoSIMとeSIMのデュアルSIMに対応し、防水はIPX5・IPX8相当、防塵はIP6X相当。FeliCaも備えている。

カラーはライトブルーとブラックの2色。楽天モバイル公式サイトでは11月20日9時から、楽天モバイルショップでは27日の各店舗開店時間から販売される。なお、楽天市場での取り扱いはない。

価格は2万2001円で、MNPで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を契約し、同時に「Galaxy A25 5G」を購入すると、2万2000円の値引きが適用され1円で購入できる。