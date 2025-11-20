DeNAは20日、2026年春季キャンプ『2026 SPRING CAMP Supported by Umios』のキャンプ地および実施期間が決定したと発表した。

一軍は2026年2月1日（日）〜23日（祝・月）の期間でユニオンですからスタジアム宜野湾で、ファームは4年ぶりに2026年2月1日（日）〜22 日（日）の期間で嘉手納野球場で実施。



一軍のキャンプ地である宜野湾では、マスコットの DB.スターマン、DB.キララに加え、BART & CHAPY が

登場するほか、沖縄を代表する伝統的な染め物である“紅型”のオリジナルデザインを使用した春季キャンプ限定グッズを発売。

また、11月22日（土）、23日（祝・日）開催の『横浜 DeNA ベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS

FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』との連動企画も用意。『横浜 DeNA ベイスターズ BAY BLUE

FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』会場および春季キャンプ地にて、

2026 年シーズンに向けて始動しているチームへの応援メッセージを募集するブースの設置と、各会場でスタンプ

を集めるとノベルティがもらえるスタンプラリーを実施する。

2026 年春季キャンプの冠スポンサーは、マルハニチロ株式会社 （2026 年 3 月に Umios 株式会社へ社名

変更を予定） の協賛が決定。マルハニチロ株式会社の協賛は 7 年連続となる。

今後、球団公式ホームページ内の春季キャンプに関するページにて、参加メンバー等の追加情報が決まり

次第発表となる。