ムードメーカーでチーム1の“飛ばし屋”、宮崎県出身の信樂隼大朗外野手

12月26日から29日にかけて行われる「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」。日本一をかけ、各球団の“逸材小学生”たちが鎬を削る最高峰の戦いだ。昨年15年ぶりの優勝を果たした福岡ソフトバンクホークスジュニアは、連覇を狙うべく鍛錬を続けている。中でも注目されるのが主砲・信樂隼大朗（しがらき・しゅんたろう）外野手（6年）だ。首脳陣やチームメートも認める長打力を武器に、チームを牽引する。一方で、合流当初は「みんなうまくて、心配だらけだった」と話す。初めての環境への不安、友との別れ…濃密すぎる数か月を過ごし、成長を続ける主砲に話を聞いた。

信樂くんが野球を本格的に始めたのは、小学4年生から。きっかけはすぐそばにあった。「お父さんの弟がプロ野球選手だったので野球には興味があって、ずっと遊びでやっていました」。叔父の晃史氏はロッテの元投手。2015年にドラフト6位指名を受け、2017年までプレーした。野球に興味を持つのは必然だった。

地元の軟式チーム「宮崎バファローズ」に加入し、5年生になると、ホークスジュニアの選考にエントリー。2次試験で落選したものの、6年生になった今年は晴れて選考を突破し、ホークスジュニアの一員となった。活動は福岡県を中心に行われるため、両親が車で片道3時間ほどかけて送迎。「土曜日はそのまま泊まって、日曜日にご飯を食べて近くの温泉に寄って帰ることが多いです」と週末の“ルーティン”を明かす。

本格的な野球歴は3年足らず。ホークスジュニア合流当初は不安だらけだったという。「（萩原）蒼大はマックス124キロですごいボールを投げるし、（石光）奏都は走攻守なんでもできる選手で、みんなうまくてついていけるかな……という感じでした」。昨年はNPBジュニアトーナメントで優勝を果たし、これまでにプロ野球選手を多く輩出してきたホークスジュニアには、広い九州から多くの才能が集まる。地元宮崎を離れ、憧れのチームに1人飛び込んだ身には、大きな不安がのしかかる。

しかし、メンバーと一緒に汗を流すうちに、いつの間にか自然体で臨めるようになった。「自分のアピールポイントをうまく出せたりして、みんなが仲良くしてくれたのも大きかったです」。チームの対外試合第1号本塁打を放ったのも信樂くんだった。

20人から4人が“落選”、複雑な思いも…支えになった首脳陣の言葉

若林隆信コーチも「長打力があって、ムードメーカーでもあります。彼が頑張ってるとチームも盛り上がりますね」と評する。背番号「1」は、同じ九州出身かつホークスで活躍した内川聖一氏に憧れて着けたもの。同じ右投げ右打ち。がっしりした体形で攻守にパワフルなプレーを見せる。「自分の持ち味は長打力です。相手に怖さを与えられるようなバッターになりたいです」と本人も自信をのぞかせる。

一方で、ショッキングな出来事もあった。9月末の練習試合終了後、仲の良かったメンバーが、大会に出場する16人から漏れたことを伝えられた。ホークスジュニアは今回20人ほどのメンバーを選出・活動した後に、大会に出場する16人を選んだ。本戦メンバーに届かなかった4人のうち、3人は福岡県外出身者。宮崎出身の信樂くんにとって、3人には“同志意識”があった。

「同じ宮崎の（堤）三蔵とは仲良くしていて、（熊本出身の勝山）稜大とは前日には一緒にご飯を食べに行っていたので……思い出があったので、とても寂しかったし悲しかったです」と静かに振り返る。一方で、コーチ陣の言葉が彼を支えた。「『減った4人のためだけじゃなくて、みんなは（選考を受けた）3600人の分まで頑張らないといけないよ。チームのために一人ひとりが役割を果たそう』と言われて、また頑張ろうと思いました」。

首脳陣の言葉や、チームを離れた仲間の思いを胸に連覇を狙う。「長い移動や練習がきつい時もあるけど、それを乗り越えられれば、大会で優勝とか、得られるものがあると思うので」。落ち着いたトーンながら、言葉には12歳の闘争心と覚悟が詰まっていた。（磯田健太郎/Kentaro Isoda）