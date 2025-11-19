¡Öº£¤â¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¸òºÝ0Æüº§¤¬ÏÃÂê¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤Ê¤·¡×¤«¤é·ëº§¤·¤Æ2¤«·î¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
º£Ç¯9·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ç¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¤Î»³°æ¾Í»Ò¤µ¤ó¡£Îø°¦¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï»³°æ¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤ÎÁê¼ê¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤Î´Ø·¸À¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÈë·í¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ßÂÞ¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¡×É×¤â¥Ù¥¿Ë«¤á¤Î»³°æ¤µ¤ó¤Î¼êÎÁÍý ¤Û¤«¡ÊÁ´10Ëç¡Ë
¸òºÝ0Æü·ëº§¤«¤é2¤«·î¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¨¡¨¡ ¥³¥ó¥Ó¤ÎÃæ¹þÍª¤µ¤ó¤È¡ÖÎø°¦´¶¾ð¤Ê¤·¡¢¸òºÝ0Æü¡×¤Ç¤´·ëº§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¼êÎÁÍý¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¥á¥Ë¥åー¤¬¤ªÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³°æ¤µ¤ó¡§Íª¤Á¤ã¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¾å¤¬¤ëÎÁÍý¤Ï·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢·Ü¤Î¤µ¤µ¤ß¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¤¢¤¨¤¿¤Î¤âºÇ¶á¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤«¤éÍÈ¤²¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ä¤ª½Ë¤¤¤Î¤È¤¤Ëºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤Æü¤ËÉÔ°Õ¤Ë½Ð¤·¤Æ´î¤Ð¤»¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ²¿¤â¤Ê¤¤Æü¤Î¤«¤éÍÈ¤²¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤Æ2¤«·î¤Û¤É¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸À¤ËÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£·ëº§µÇ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤ë¤ªÂ·¤¤¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤äµ¤»ý¤Á¤Ï²¿¤Ò¤È¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ëº§¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡Ä¡£
¤·¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤è¤í¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍª¤Á¤ã¤ó¤Î¸ª¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤âÃ¯¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢ÁêÊý¤Î¸ª¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¿¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÆ²¡¹¤È¸ª¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤ò¹ß¤ê¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤à¤·¤í¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Î¤Û¤¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÁêÊý¤ÎÏÃ¤ò¼þ°Ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¥Î¥í¥±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë
¨¡¨¡ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¼þ¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Íª¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ§Ã£¤äÁêÊý¤È¤·¤Æ»ä¤ÎÏÃ¤ò¼þ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤¬¡Ö¥Î¥í¥±¡×¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤Ç¤Ï¡¢»³°æ¤µ¤ó¤«¤é¤â¤¼¤Ò¡Ö¥Î¥í¥±¡×¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãæ¹þ¤µ¤ó¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§¡Ö´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¤¬¡Ö¾Í»Ò¤é¤·¤¯¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¡Ö¤ª¤ä¤Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤â°¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íª¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤Ã¤È¡Ö²æËý¤·¤Æ¾Í»Ò¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾ï¤ËºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¸¢¤ò»ä¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Ýー¥º¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð¤ëÉñÂæ¤Î·Î¸Å¤ÎºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Å»öÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Íª¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ã¤Æ¡¢·Î¸Å¤ÈËÜÈÖ¤Ç¤«¤Ê¤ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁêÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥ó¥Ó¤Î»Å»ö¤¬¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¾Í»Ò¡¢ÉñÂæ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤ä¤ê¤Ê¤è¡£²¶¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ¤¹¤°¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤â¡£
¨¡¨¡ »³°æ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯Âº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¤Ë¡¢»³°æ¤µ¤ó¤¬Ãæ¹þ¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§¤¦ー¤ó¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£Íª¤Á¤ã¤ó¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´è¸Ç¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Íª¤Á¤ã¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿ÉôÊ¬¤Ë»ä¤Ê¤ê¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¤À¤«¤é¡Öº£¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤ó¡Ö¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡¢·ë¶É¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÍª¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â»ä¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÌµÍý¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤é1²ó°ú¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡ ¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡¢Æ´¤ì¤Þ¤¹¡£
»³°æ¤µ¤ó¡§µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¼ê¤Ï·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸
¨¡¨¡ ¤¤Ã¤È¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¡ÖÍýÁÛ¤Î·ëº§¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»³°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÍýÁÛ¤Î·ëº§¡×¤È¤Ï¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§»ä¤Ï·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ëÍýÁÛÁü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶·ëº§¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Öº£¡×¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡Öº£¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ê¤Ï·Ò¤¤¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´³¾Ä¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤À¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ò¤â¤Ä¼ÔÆ±»Î¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡£
¨¡¨¡ ¤ä¤Ï¤ê¡¢Ãæ¹þ¤µ¤ó¤È¤¹¤´¤¯µ¤¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨º£¸å¡¢Îø°¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡ÖÎø°¦¡×¤È¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡£
»³°æ¤µ¤ó¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â»ä¡¢Îø°¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îø°¦ÂÎ¼Á¤ÎµÕ¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍª¤Á¤ã¤ó¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥Ù¥¹¥È¡£»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÍª¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢Îø°¦Åª¤ËÂ¾¤Î¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¨¡¨¡ ¤½¤¦ÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ªÃæ¹þ¤µ¤ó¤Ï¡¢»³°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌ¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ª¥Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¼ñÌ£¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤ÊÀ³Ê¤ò¥°¥é¥Õ¤ËÉ½¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹çÃ×¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ëº§»ØÎØ¤òÁª¤Ö¤È¤¤â¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£°Õ¼±¤»¤º¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Æ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ì¤Û¤É¹Í¤¨Êý¤¬Æ±¤¸¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥±¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥±¥ó¥«¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¼Õ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤È¤â²æËý¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸À¤¤Êý¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤
¨¡¨¡ ¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÆÃ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤è¤ê¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¤Î³èÆ°¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Âè°ìÍ¥Àè¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êº£¸å¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¤Ã¤Æ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¹¥Ôー¥É¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¡¢¿´¿È¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¡¢Ä¹¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¥Úー¥¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¹¤®¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¤À¤«¤é¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ë¡Ö¥Ð¥º¤ë¡×¤È¤«¤Ï¤à¤·¤íÈò¤±¤¿¤¤¡Ä¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤¤¹¤®¤À¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢¤¦¤Á¤é¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡×¤¯¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬60ºÐ¤È¤«70ºÐ¤Ç¥Ôー¥¯¤¬¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¤Î´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¾º¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤æ¤Ã¤¯¤êÃå¼Â¤Ë¡¢ºä¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡ ¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛÁü¤Ï¡©
»³°æ¤µ¤ó¡§¤³¤ì¤â¡Öº£¡×¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£º£°Ê¾å¤Ë¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¶õµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¡¢¤è¤¯¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥ªー¥Êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤¿Í¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¦¤Á¤é¤Ï´é¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤ª¼ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾®¤µ¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î¤ß¤¿¤¤¤ËÃç¤Î¤¤¤¤É×ÉØ¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ »ä¤â¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³°æ¤µ¤ó¡§¤¤Ã¤È¤â¤¦½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¤³¤ó¤Ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Íª¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï°ìÀ¸¥±¥ó¥«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿髙ÌÚ¾Ï·½¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿»³°æ¾Í»Ò