【おさるのジョージ】「Curious George Kitchen」にクリスマス限定メニューがやってきた
2025年11月21日（金）より「Curious George Kitchen」にて、クリスマスにぴったりのさまざまなモチーフをあしらったブッシュ・ド・ノエルと、アートが選べるオレに限定デザインが登場する。
絵本やテレビ放送で大人気の作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」（「おさるのジョージ」キッチン）にて、2025年11月21日（金）〜12月25日（木）までの期間限定で「クリスマス」をテーマにしたデザートメニューとアートが選べるオレに限定デザインが登場する。
また、期間限定メニューの提供にあわせて、ブランケットやダイカットポストカードなどの新商品もラインナップ！
「Curious George Kitchen」で初めてのクリスマスメニューは、ホリデーシーズンの定番「ブッシュ・ド・ノエル」。
テレビアニメシリーズ『おさるのジョージ』に登場する、ゆきだるまをイメージしたチェリーやジンジャークッキー、ツリーの形のカレンダーなどのモチーフをあしらい、ジョージと一緒に来るクリスマスまでをカウントダウンしているような気分を味わえる、遊び心たっぷりのデザートメニューに仕上がっている。
さらに、「Curious George Kitchen」からの小さな贈り物として、ジョージの陶器マスコットが付属♪ 可愛いジョージをお家にも連れ帰ってね。
そして同日より、アートが選べるオレに限定デザインも登場。
大きなプレゼントボックスを開封するジョージのデザインは、待ちに待ったクリスマス当日のジョージの姿みたい！
また、期間限定メニューの提供にあわせて、ブランケットやダイカットポスターなどの新作グッズも登場。
コックコート姿の大きなジョージが目を引く、「Curious George Kitchen」ならではのデザインが特徴的なブランケットは、もこもことした肌触りが心地よく、お部屋やオフィスはもちろんのこと、ベビーカーに乗せるなどさまざまなシーンで活躍してくれそう。
形も可愛いダイカットポストカードは、おやつをつまみ食いするジョージや「黄色い帽子のおじさん」とハグをする心温まる1シーンが楽しめるデザインがラインナップ。
大切な人へのメッセージを書いて送ったり、お家でインテリアとして飾るのもおすすめです♪
「Curious George Kitchen」にやってきた初めてのクリスマス。ホリデーシーズンをより一層楽しめるメニューをぜひお楽しみあれ。
（C）Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.
