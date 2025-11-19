対象製品の1つ「CFexpress Type Aメモリーカード PRO-CINEMA（480GB）」

サンディスクは、11月19日（水）から順次始まるAmazonセールに参加。ブラックフライデーセールまでの期間、メモリーカードやポータブルSSDなど割引価格で販売する。

セール対象品には、プロユースに耐えうる性能と耐久性を兼ね備えた「PRO-CINEMA」のCFexpressカードも含まれる。Type Aカード（480GB）の場合、15%OFFの3万8,465円で提供する。

ポータブルSSDでは、USB4に対応する「Extreme Pro」シリーズも対象。例として4TBモデルでは15%OFFの6万8,667円となる。

セール期間

メモリーカード

CFexpress Type B エクストリーム プロ（512GB）

11月19日（水）～11月20日（木）：サプライズプレセール 11月21日（金）～11月23日（日）：ブラックフライデー先行セール 11月24日（月）～12月1日（月）：ブラックフライデーセール

35,152円→28,122円（20%OFF）

CFexpress Type A PRO-CINEMA（480GB）

45,253円→38,465円（15%OFF）

SDXCメモリーカード エクストリーム プロ （256GB）

15,808円→13,567円（14%OFF）

microSDメモリーカード エクストリーム （512GB）

8,869円→7,538円（15%OFF）

ストレージ

エクストリーム プロ V2（4TB）

80,889円→68,667円（15%OFF）

エクストリーム V2（1TB）

19,980円→16,889円（15%OFF）

ポータブルSSD（2TB）

26,444円→21,111円（20%OFF）

Desk Drive SSD（4TB）

60,403円→51,333円（15%OFF）