キャンペーン：SanDiskのメモリーカードやSSDが「Amazonブラックフライデー」でセール価格に
対象製品の1つ「CFexpress Type Aメモリーカード PRO-CINEMA（480GB）」
サンディスクは、11月19日（水）から順次始まるAmazonセールに参加。ブラックフライデーセールまでの期間、メモリーカードやポータブルSSDなど割引価格で販売する。
セール対象品には、プロユースに耐えうる性能と耐久性を兼ね備えた「PRO-CINEMA」のCFexpressカードも含まれる。Type Aカード（480GB）の場合、15%OFFの3万8,465円で提供する。
ポータブルSSDでは、USB4に対応する「Extreme Pro」シリーズも対象。例として4TBモデルでは15%OFFの6万8,667円となる。
セール期間11月19日（水）～11月20日（木）：サプライズプレセール 11月21日（金）～11月23日（日）：ブラックフライデー先行セール 11月24日（月）～12月1日（月）：ブラックフライデーセール
メモリーカード
CFexpress Type B エクストリーム プロ（512GB）
35,152円→28,122円（20%OFF）
CFexpress Type A PRO-CINEMA（480GB）
45,253円→38,465円（15%OFF）
SDXCメモリーカード エクストリーム プロ （256GB）
15,808円→13,567円（14%OFF）
microSDメモリーカード エクストリーム （512GB）
8,869円→7,538円（15%OFF）
ストレージ
エクストリーム プロ V2（4TB）
80,889円→68,667円（15%OFF）
エクストリーム V2（1TB）
19,980円→16,889円（15%OFF）
ポータブルSSD（2TB）
26,444円→21,111円（20%OFF）
Desk Drive SSD（4TB）
60,403円→51,333円（15%OFF）