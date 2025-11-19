斬新「“3列6／7人”四駆ミニバン」日本初公開に大反響！ 「600馬力超えってスゴイ」「豪華内装が素晴らしい」の声も！ 全長5.2mボディに“ド迫力顔”採用！ 26年発売のジーカー「009」に熱視線！

高級ミニバンの新星にネットでも話題沸騰

2025年10月29日（一般公開日は31日）から11月9日まで開催されていた「ジャパンモビリティショー2025」で、国内外のメーカーが最先端の電動モビリティを披露しました。

そのなかでも一際注目を集めたのが、中国・ジーリーグループが展開するプレミアムEVブランド「ジーカー（ZEEKR）」の大型電動ミニバン「ZEEKR 009」です。

【画像】超カッコいい！ これが“26年発売”の斬新「“3列6／7人”四駆ミニバン」です！（30枚以上）

同イベントで日本初披露となったこのモデルは、取材陣や来場者の視線を一身に集め、ネット上でも多くの反響が集まっています。

内外装ともに豪華なデザイン！（画像は6人乗り仕様）

ZEEKR 009は全長5209mm×全幅2024mm×全高1812mmという圧倒的な存在感を放つボディサイズを持ち、6人乗りと7人乗り仕様が日本市場に導入されます。

高級ミニバンでありながらCd値0.27という空力性能を誇り、スポーツカー並みの低抵抗設計が静粛性や電費効率の向上に寄与しています。

デザインを統括したのは、元アウディのデザイン責任者として知られるステファン・シーラフ氏。

スウェーデンに拠点を置く「Zeekr Global Design Center（ジーカー・グローバル・デザイン・センター）」が手がけた外観は、パイプオルガンを思わせる縦型フィンのフロントグリルが特徴的で、北欧的なシンプルさと未来的な造形が融合した印象を与えます。

インテリアはまさに「移動するラウンジ」と呼ぶにふさわしい仕上がりです。ナッパレザーを使用した上質な座席に加え、マッサージ機能を備える2列目キャプテンシート、15.6インチの天井スクリーン、ヤマハ製の高音質サラウンドシステムなど、細部に至るまで快適性を追求した設計となっています。

動力性能も圧巻です。前後モーターによる四輪駆動システムを採用し、システム最高出力は450kW（612PS）、最大トルクは693Nm。

約2.9トンという重量を感じさせない俊敏さで、0-100km／h加速はわずか4.5秒という驚異的な数値を記録しています。

足回りには全自動デュアルチャンバーエアサスペンションと電磁制御ダンパーを標準装備し、乗り心地の柔らかさと安定したハンドリングを両立させています。

搭載バッテリーはCATL製の140kWh「Qilin（麒麟）CTP 3.0」で、CLTC基準の航続距離は822kmに達します。日本仕様では急速充電のCHAdeMO方式にも対応し、利便性にも配慮しています。

このZEEKR 009を日本市場へ導入するのは、EV関連事業を展開するフォロフライ株式会社です。

代表取締役CEOの小間裕康氏によれば、日本では高級EVミニバンというカテゴリがまだ確立されていないことが導入の大きな動機になったといいます。

同社では、一般ユーザーだけでなく、企業の送迎車や高級タクシー用途など法人分野での需要に強い手応えを感じているとのことです。

特に法人の場合は走行ルートが限定されるため、充電インフラへの懸念が少なく、EVとの親和性が高いという分析も示しました。

また、日本市場で競合するトヨタ「アルファード」や「ヴェルファイア」との関係については、フォロフライでは直接的な対抗というよりも、まず法人や業務用途での導入から段階的に展開を進め、徐々に一般ユーザーにも広げていく方針を描いています。

009の特徴である電子制御エアサスや洗練された北欧デザインは、既存の国産ミニバンとは異なる価値を提供し、「より上質で個性的な一台を求める顧客層」に響くと期待しています。

広報部マネージャーの荒川玲央氏は、導入の背景としてフォロフライが持つ法人向け営業網やアフターサービス体制を挙げました。

すでに商用EVの分野でB2Bの基盤を築いており、ハイヤーや送迎用途からの問い合わせも多かったといいます。

ジーカーが日本国内に拠点を持たないなか、フォロフライが日本仕様の調整やサポート体制を担うことで、導入の道が開かれました。

仕様面では、基本的にグローバル仕様をベースに右ハンドル化や日本語対応インフォテインメント、CHAdeMO充電への対応といったローカライズが施されるのみで、特別装備は追加されません。

009自体が開発段階から世界市場を想定しており、オーストラリアなど他の右ハンドル市場にも同様の仕様で展開される予定です。

日本での発売は2026年中を予定しており、価格はおよそ1300万円から。すでに水面下で予約が始まっており、法人を中心に数十台規模の購入意向が寄せられているといいます。

実際にインターネット上でも関心は高く、「未来的なデザインで国産ミニバンとは一線を画す」「600馬力超えかつ4.5秒で100キロ到達は凄いな」「北欧デザインの豪華内装が素晴らしい」「法人用途には理想的なEVだと思う」「価格は高いが内容を考えれば納得」「アルファードより静かそう」「充電環境が整えば乗ってみたい」「高級EVミニバンの時代が来たといった声が相次いでいます。

ZEEKR 009は、今後の日本のEV市場に新たな選択肢を提示する存在として、大きな注目を集めているようです。