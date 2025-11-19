1リッター「約30km」走れる！ トヨタ新「“5人乗り”低燃費ハッチバック」に大反響！ 「新車248万円はコスパ最強！」「燃費めちゃいいな…」の声も！ 走りも楽しい「新カローラ“スポーツ”」が話題に

こだわり派ユーザーから支持される“スポーティカローラ”

2025年5月19日、トヨタは「カローラスポーツ」を含むカローラシリーズの一部改良モデルを発売しました。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

低重心フォルムとワイドなグリルが印象的な新型「カローラスポーツ」

1966年の初代登場から累計4750万台以上を販売してきたカローラ。その中でもカローラスポーツは、2018年に登場した5ドアハッチバックとして“走りの楽しさ”と“デザイン性”を重視したモデルに位置づけられています。

プラットフォームにはTNGA（GA-C）を採用し、低重心パッケージや高剛性ボディによって、操縦安定性と乗り心地の両方を高い次元で実現しています。

ボディサイズは全長4375mm×全幅1790mm×全高1460mm、ホイールベース2640mmと取り回しやすい一方、ワイドで安定感のあるスタンスが特徴です。

エクステリアはワイドグリルとシャープなLEDヘッドランプによるスポーティな表情が印象的。インテリアも水平基調のインパネや包み込まれるようなコックピットデザインが採用され、全車にディスプレイオーディオが標準装備されています。

パワートレインは1.8リッター直列4気筒エンジンとモーターのハイブリッドユニットを搭載し、システム最高出力は140馬力。駆動方式には2WDとE-Four（電動4WD）を用意しています。燃費性能もWLTCモードで27.2〜30.0km／Lと優秀で、日常使いからロングドライブまで幅広いシーンで高効率を発揮します。

今回の一部改良では、ドライブレコーダー、バックガイドモニター、ETC2.0などを全車標準装備化。さらに、ハイブリッド専用としたことで静粛性や加速フィールの向上が図られ、実用面での満足度も高まっています。

では、発売から半年が経った現在、販売店ではどのような声が寄せられているのでしょうか。

あるトヨタ販売店のスタッフは、「カローラスポーツは指名買いが多い」と話します。他のカローラシリーズは受注枠が埋まり気味ですが、スポーツは現在もオーダー可能で、「今注文していただくと2026年3月ごろの納車予定」とのことです。

包み込むようなコックピットと上質な内装を採用したインテリア。日常使いからロングドライブまで快適にこなす一台

購入層については、「走りやデザインにこだわるユーザーから特に支持が厚い」とし、上級グレード「GZ」が人気。デイライト標準装備を評価する声が多く、ボディカラーはホワイトが中心ながら、オレンジなど特別色を選ぶユーザーも少なくないといいます。

走行性能については、「ワイドアンドローのプロポーションがかっこいい」と評価されるほか、「ハンドリングが軽快で、見た目より運転しやすい」という声も寄せられています。

さらに販売店スタッフは、「若い人からベテラン層まで幅広く選ばれている」「女性オーナーは多くないが、デザインが決め手になるケースもある」と説明し、カローラスポーツが“カローラのスポーツスピリットを受け継ぐ1台”として強い存在感を放っていることがうかがえます。

このようにカローラスポーツは、改良から半年が経過した現在も“走りとデザインの両立”を求めるユーザーから根強い支持を獲得しています。ハイブリッド専用化により静粛性や燃費性能もさらに磨かれ、魅力が一段と高まっているようです。

なお、カローラスポーツの車両価格（消費税込）は、「G“X”」が248万1600円、「G」2WD仕様が278万1900円から、「G“Z”」2WD仕様が317万200円に設定されています。

※ ※ ※

また、SNSでは新型カローラスポーツに関してさまざまな声が寄せられています。

「248万円でこの装備と燃費はコスパが高い」「30km／Lは普通にすごい」「燃費めちゃいいな」といった好意的な意見が多い一方で、「GRスポーツを追加してほしい」「2リッターガソリン復活希望」といった走りを求める声も見られました。