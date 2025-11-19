【Amazon Black FridayサプライズプレSALE】 開催期間：11月19日0時～11月20日23時59分 【Amazon ブラックフライデー 2025】 先行セール：11月21日0時～11月23日23時59分 開催期間：11月24日0時～12月1日23時59分

ヱビス エビス 荒木飛呂彦 描き下ろしデザイン缶 [ビール 500ml×12本 贈答袋付]

Amazonで開催されている「Amazon Black FridayサプライズプレSALE」の対象商品に、サッポロの「ヱビスビール」が追加された。開催期間は12月1日23時59分まで。

セールの対象となるのは、ヱビスビールのケースやギフトセット。「ヱビス プレミアムエール」や、「ヱビス プレミアムブラック」、飲み比べアソートパックなどに加え、スコッチウイスキー・デュワーズ12年とのコラボグラス付きセットも割引価格で販売。さらに、漫画家・荒木飛呂彦氏の描き下ろしデザイン缶2種もセール価格で購入できる。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認のうえ購入いただきたい。