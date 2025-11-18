テレビ朝日をキー局とするニュースネットワーク「ANN」は11月15日と16日に世論調査を行い、その結果を17日に発表した。質問項目には高市内閣の経済対策に期待するか尋ねたものもあり、「とても期待している」に「ある程度期待している」を加えた回答は55％に達した。経済対策の詳細はマスコミ各社の報道で徐々に明らかになりつつあるが、中でも消費者の注目を集めているのが「おこめ券」の配付だ。

担当記者は「おこめ券をどれくらいの金額で、どうやって配るかは、まだ正式には発表されていません。ただし国が消費者に直接、おこめ券を配ることはないでしょう」と言う。

鈴木憲和農水相

「地方自治体が自由に使える『重点支援地方交付金』を国が拡充する方針のようです。ここで重要なのは使い道が自治体に任されるということです。交付金を原資におこめ券を配るという自治体もあるでしょうが、地元の商店街で使える『プレミアム付き商品券』を配る自治体も考えられます。ただし、すでに独自の施策としておこめ券を住民に配っている自治体があります。貴重な前例として参考になるので、相当数の自治体がおこめ券の配付を選ぶかもしれません。また一部のメディアは『おこめ券の配付額は1世帯あたり1万円になる見通し』と報じました」

おこめ券は主に2種類あり、1つは全国米穀販売事業共済協同組合が発行する「全国共通おこめ券」、もう1つはJAグループの全国農業協同組合連合会が発行する「おこめギフト券」だ。

今、コメの価格は高騰している。農林水産省は11月14日、スーパーのコメ販売価格が3日から9日の週で全国平均5キロ4316円に達し、過去最高を更新したと発表した。

額面500円でも440円

鈴木憲和農水相は11日の大臣会見で記者の質問に、おこめ券の配布はコメ価格の高騰にはスピーディーな対策だとの認識を示し、配付に強い意欲を見せた。

JAも、おこめ券配付が実現すれば全面的にバックアップする姿勢を見せている。JAグループのトップであるJA全中の山野徹会長は10月30日に鈴木農水相と会談。配付をJAグループとして支持する考えを表明したのだ。

物価高に消費者は苦しんでいる。1万円のおこめ券配付は、まさに“干天の慈雨”だと大歓迎されているはずだ──こんな先入観を抱いてXを見ると、意外にもおこめ券が不評であることに驚かされる。

《大型減税がなんでおこめ券》、《私はおこめ券より日本銀行券の方がずっと嬉しいです》、《おこめ券を求めている人がどれだけいるの？》、《米が売れなくて困っている流通業者や、中抜きで儲かる人たちの利益につながるのでは？》──。

「確かにおこめ券の配付にデメリットは少なくありません。まず、券の額面よりも実際に購入できる金額は安いということです。『プレミアム付き商品券』が人気なのは、『1万円で券を買うと1万2000円分の買い物ができる』というように“上乗せ分”があるからです。ところが、おこめ券は1枚500円ですが、印刷費や流通経費などで60円が引かれ、実際に使えるのは440円なのです」（同・記者）

やっぱり現金のほうが便利？

プレミアム付き商品券は消費者が券を購入する必要があるが、おこめ券の場合は消費者がお金を出す必要はない。

「その代わり、1万円のおこめ券を配ってもらったとしても、実際に使えるのは8800円に過ぎません。しかも現時点では1回配ったら終わりの可能性が取り沙汰されています。毎月、8800円のおこめ券を配ってくれるのなら、確かに物価高対策になるでしょう。しかし1回限りとなると、8800円では都内ならコメ10キロも買えないとの指摘もあります。これでは“焼け石に水”と批判されても仕方ないのではないでしょうか」（同・記者）

ネット上では「現金給付なら、たとえ自治体に振込手数料を引かれたとしても、おこめ券よりは手元に残る額が多い」という興味深い指摘も投稿されている。

「確かに私たちがATMで振り込みを操作すると、表示される手数料は275円などでしょう。もし1万円の現金給付が実現し、仮に振込手数料が差し引かれたとしても、届く金額は9725円という計算になります。おこめ券は金券ですから、使う小売店によってはお米以外の商品を購入することも可能です。とはいえ、1万円のおこめ券は8800円の価値しかありませんから、『これでは引かれすぎる』と不満を持つ消費者が続出しても不思議はないでしょう」

年内の配付は不可能

まだまだデメリットはある。おこめ券は金券なので、一般的には書留か簡易書留、ゆうパックなどで送る。

「どの方法で送られてきたとしても、基本的には受取人が自宅にいる必要があります。日本の世帯数は約5400万世帯だと推定されています。おこめ券の入った5400万通の郵便物が発送されるわけですが、日中は不在という世帯も相当な数に達すると考えられます。再配達や郵便局での受け取り依頼などが殺到し、郵便業務がパンクする可能性もあるのではないでしょうか。また金券ショップでの売却や、ネットフリマへの出品も多いでしょう。おこめ券の配布を悪用した詐欺も横行するかもしれません。おこめ券の配布による社会的混乱が危惧されます」（同・記者）

以下の点は「おこめ券だけのデメリット」ではないが、配付が実現するまでの道のりは遠い。何しろ年内の配付は不可能だと早くも分かっているのだ。

「経済対策の予算が成立するのが12月なので、年内におこめ券を配付することはまず無理です。その後の動きは予測が難しいですが、これまでにおこめ券を配布した自治体の前例を参考に考えると、3月末、つまり今年度中の配付すら難しいと見られています。野党の国会議員からは『来年の4月以降だろう』という見通しも出ているほどです。鈴木農水相は、おこめ券の配布はコメ価格の高騰に対するスピーディーな対策だと胸を張りましたが、来年の春となると同意してくれる消費者は少ないかもしれません」（同・記者）

農家からは配付反対の意見も

毎日新聞（電子版）は11月14日、「農業法人協会長がおこめ券に反対を表明 配布コストなど理由」との記事を配信した。

大規模農家らでつくる「日本農業法人協会」の斎藤一志会長は配付コストが高いことなどから反対の考えを明らかにし、物価高対策としては「減税とか、現金給付の方がいい」と発言したという。

その後、日本農業法人協会は「会長が私見として発言した」と火消しに躍起になった。（註）とはいえ、こうしておこめ券のデメリットを細かく見ていくと、斎藤会長の発言は正論なのかもしれない。

【「そして誰も日本のコメを買わなくなった」は本当か 「5キロ5000円」で加速する“コメ離れ”…SNS上には「日本人の主食はパスタに」「トルコ産パスタは生活必需品」の声も】では、コメの高騰で日本人のコメ離れが進んでいる現状を詳細に報じている──。

註：日本農業法人協会、会長のおこめ券反対発言は「組織決定ではない」（毎日新聞電子版：11月17日）

デイリー新潮編集部