カニングハム、ナイキからシグネチャーシューズが展開へ…現役NBA選手として6人目

デトロイト・ピストンズのケイド・カニングハムが、ナイキと新たに6年のエンドースメント契約を締結する模様。11月18日（現地時価17日）、現地メディア『ESPN』が報じている。

さらに、カニングハムは今回の再契約で自身のシグネチャーシューズが展開されることも決まったようだ。シグネチャーシューズは2026-27シーズンの後半にデビューする見込みとのこと。カニングハムは、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）、ジャ・モラント（メンフィス・グリズリーズ）、デビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）に続き、ナイキとシグネチャーシューズの契約を結ぶ6人目の現役NBA選手となる。

カニングハムが過去の試合に着用したシューズには自身のイニシャル「C」の2文字を組み合わせた星型のマークが確認されており、これがシグネチャーロゴになるものと見られている。

カニングハムは2021年のドラフト全体1位指名でデトロイト・ピストンズに入団しNBAデビュー。昨シーズンはNBAオールスターおよびオールNBAサードチームの選出を果たした。今シーズンの平均スタッツ（17日終了時点）は27.5得点9.9アシスト5.4リバウンド1.4スティールをマークし、自己ベストを更新するペースで活躍している。

ピストンズは今シーズンの戦績を11勝2敗（勝率84.6パーセント）と絶好調の滑り出しを見せており、10月30日のオーランド・マジック戦以降負けなしの9連勝中。2位のニューヨーク・ニックスと2.5ゲーム差をつけてイースタン・カンファレンス首位に君臨しており、勝率は昨年覇者のオオクラホマシティ・サンダー（13勝1敗）に次ぐリーグ2位となっている。

ピストンズは次戦、18日に本拠地でインディアナ・ペイサーズと対戦する。5年目を迎え大きく躍進したカニングハムのシグネチャーシューズ契約は、自身の活躍および好調なピストンズをさらに後押しする知らせとなっただろう。