ドジャースのキム・ヘソン内野手（２６）にトレード説が浮上して韓国メディアが不安を募らせている。米メディア「ドジャースウェイ」などでドジャースがカージナルス二塁手のブレンダン・ドノバン内野手（２８）の獲得する可能性が報じられ、キム・ヘソンに影響を及ぼすと見られている。

ドノバンは２０２２年に新人王３位となり、ゴールドグラブ賞を受賞。内外野のユーティリティーで、メジャー４年目の今季も１１８試合で打率２割８分７厘、１０本塁打の成績を残している。

一方のキム・ヘソンは７１試合で打率２割８分、３本塁打、１７打点。ポストシーズンでもサポート要員に徹し、２試合の出場に終わった。キャリアの差は歴然で、同メディアは「ドノバンが来ればキム・ヘソンが不要となる可能性が高い。彼の若さと手ごろな契約はトレード対象として魅力に見えるだろう。短い在籍になるかもしれないが、３連覇を念頭に置くチームの幹部はあまり感傷的になるべきではない。あらゆる強化は重要だ」と報じている。

二塁はエドマンが右足手術に踏み切ったことでキム・ヘソンに追い風と見られたが、そんな矢先の非情な情報。レギュラー取りに燃えるキム・ヘソンが再び微妙な立ち位置となり、韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「役に立たなくなる。キム・ヘソンに危機説だ。戦力外となる評価が流れてきている」とし「ＯＳＥＮ」は「まさか優勝リングをもらってトレードされるのか。キム・ヘソンが危険だ。果たしてドジャースがどれだけユーティリティー要員を補強するのか、キム・ヘソンの立場に影響を与える」と警鐘を鳴らすが、果たして…。