SUZUKI「KATANA」型ピザカッターに1000個限定の新色レッド登場　通販サイトで予約開始

株式会社フェイスはSUZUKIの名車「GSX1100S KATANA」をモチーフとしたピザカッター「ピザカッターナ」の新色レッドを、Amazon内の「Click Car Products」にて、数量限定1000個で予約販売開始しました。同商品はスズキ公式ライセンス取得商品です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

本商品のモデルとなった「GSX1100S KATANA」といえば、1980年代初頭に登場したロードスポーツバイクで、日本刀をイメージしたシャープなデザインと高い走行性能で国内外にファンを持つ車種。

今回の製品はその外観デザインを厨房用ツールとして落とし込んだもので、「日常の中にKATANAスタイルを取り入れる」というコンセプトのもと企画されたとしています。

そんな遊びゴコロあふれる「ピザカッターナ」は、前輪部分をステンレス製のカッターとして使用できるというもの。使用しないときは専用スタンドにセットしてインテリアとして飾ることも可能で、キッチングッズとしての実用性に加え、鑑賞にも対応した仕様となっています。

今回発売されたレッドカラーは、既存のシルバーカラーに続く新色となるもの。KATANAの持つ端正なフォルムに深みのある赤色を合わせ、キッチンやダイニングでも存在感のあるデザインに仕上げたとしています。自宅用に加え、バイク愛好家への贈り物としても需要を見込んでいるとのことです。

本体素材にABS樹脂、カッター素材にはステンレスを使用。全体のデザインはデフォルメされてはいるものの、目盛りの描かれた一体型メーターや、「CAMSHOP.JP（キャムショップ）」と書かれたタイヤの部分など、細部にもこだわりがキラリ。なお、食器洗浄機や乾燥機の使用は不可とのことでした。

SUZUKIのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」はAmazon「Click Car Products」のほか、「CAMSHOP.JP」の公式通販サイトでも予約受付中。12月20日発売予定となっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025111703.html