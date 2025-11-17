BTSのV（ヴィ）が、Instagramを更新。グローバルアンバサダーを務めるコスメブランド・TIRTIR（ティルティル）のビジュアル撮影時のオフショットを公開した。

【写真・動画】BTS Vがたくましい腕を見せたタンクトップ姿【写真・動画】LAで見せたベージュスーツ姿は大人のオーラ！②～⑤

■BTS Vと目が合うような動画にも注目

Vは黒いタンクトップに、真紅のレザージャケットを羽織って登場。投稿ではビジュアルの合間に撮影の裏側を捉えたショットが挟まれ、Vはタンクトップに黒のレザーパンツを着てたくましい腕を見せ、クールな視線をカメラに送っている（2枚目）。

また10枚目では、動画撮影の様子を公開。モノクロで映るVはじっとカメラを見つめ、最後には上目遣いに。まるで目が合ったかのような気分に浸れる動画だ。キャプションには、コラボに関する彼の愛称“キム・ティル”をハングルで記した。

SNSでは「タンクトップに収まりきらない胸筋たまりませ～ん」「テテちゃん鍛え上げた腕は見せていくスタイル」「お顔の美しさから想像できない腕」「モノクロでも爆ビジュ」「この二の腕はかっこよすぎる」と反響を集めている。

■BTS Vがベージュのスーツでロサンゼルスのイベントに登場

またVは、アメリカ・ロサンゼルスで開催されている、TIRTIRのポップアップイベントに出席。各メディアでは会場でのVの姿を捉えた動画や写真が公開されている。

Vはベージュのセットアップを着用し、首から垂らしたアニマル柄のスカーフがポイントになったコーディネートで登場。大きなコンパクト型の椅子に横たわったり、笑顔で手を振ったり、和やかに取材に応じ、「色香漂う大人のオーラ…」「スーツの似合ういい男」など話題になった。

■帰国時はフードをすっぽり被ったBTS V

イベント出席を終えたVは、11月16日に韓国に帰国。空港には前髪を下ろしてグレーのパーカーのフードをすっぽりと被り、有線イヤホンを耳にはめたリラックススタイルで登場した。