『超危険？！ベネズエラ・カラカス旅行記#世界一周航空券の旅4【100カ国目】』と題し、旅行系YouTuberのおのだ氏がベネズエラ・カラカスの街を約100カ国目の訪問地として歩いた体験談を動画で公開した。おのだ氏は「世界有数の危険都市」と名高いカラカスへ“行きたいところに全部行く”をテーマに、自身初のベネズエラ入りを果たした様子を克明にレポートしている。



動画冒頭、おのだ氏は「思い切って、ずっと気になってたカラカスにやってまいりました。初めてのベネズエラ、100カ国達成です！」と笑顔を見せつつ、危険と言われる現地の第一印象について「空港の雰囲気は、思ったほど危なくなかった」と驚きをもって語った。しかし「市街や夜の外出、闇レートなど、お金の問題は注意が必要」とも付け加え、「安全第一で行動する」と慎重さも覗かせた。



現地通貨ボリバルと米ドルの使い分けの難しさについて、おのだ氏は「米ドルを持って行けば間違いない。ボリバルは街の両替所やホテルでの交換により“闇レート”と“公式レート”の差があるが、最近は数％程度」と解説。両替方法や現地決済トラブルなどリアルな旅行ノウハウを紹介しつつ、「クレジットカードはあまり使わないほうがいい印象」と警鐘を鳴らした。



街歩きのなかで危険を感じる場面は少なかったと語り、「思ったほど殺伐とした空気はなく、むしろボリビアやコロンビアに似た雰囲気。親切な人も多く声を掛けてくれた」と現地の印象を率直に述べた。一方、「やはりストリートや夜間、カメラやスマホの扱いには最大限注意が必要」として、「あくまで自己責任の範囲で、渡航前は外務省情報などを必ず確認してほしい」と、現地のリアルなリスクをしっかり示している。



食事情では、「人気のホットドッグやアレパなど意外と美味しく、日本人にも合う味。物価自体は“日本と同じかやや高い印象”だった」と驚きも隠さない。ベネズエラのマクドナルドや“スタバもどき”カフェ、スーパーのお菓子なども紹介。「やっぱり飯と街歩きしか楽しみがない…」と苦笑する一面も見せた。



滞在は世界的高級ホテル『JWマリオット』。「3万円の部屋がポイント利用で約13,000円相当で宿泊できた」と得したエピソードも披露。プールやホテルの格式、稼働率の低さ、停電や通信規制（XやChatGPTがVPNなしでは使えない）といった現地ならではの体験も充実したレポートで伝えた。



最後に、「来る前は全て取られてもいいくらいの覚悟だったが、実際はトラブル皆無で過ごせました。ベネズエラは決して旅行者にフレンドリーとは言い切れないが、“意外と普通”なのが正直な感想」と、現地の印象を総括。「旅は自己責任。同じルートを行くならしっかり準備して、安全最優先で！」と、視聴者や旅行者に呼びかけ動画を締めくくった。