バーガーキング、スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛「スパイシー」/ ドッキングステーション【まとめ記事】
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年11月14日（金）より、直火焼きの100％ビーフパティに、ガーリックペースト・フライドガーリック・ガーリックパウダーの3タイプのにんにくをたっぷり使用した「特製ガーリックソース」を合わせた『にんにく・ガーリックバーガー』『ダブルにんにく・ガーリックバーガー』を期間限定で復活する。また「スパイシーガーリックフレーク」で仕上げた『スパイシーにんにく・ガーリックバーガー』『ダブルスパイシーにんにく・ガーリックバーガー』を期間限定で新発売する。
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cケーブル1本で4K映像出力が可能なUSB Type-Cドッキングステーション「USB-CVDK21」を発売した。HDMI映像出力端子を2ポート搭載し、最大2台のディスプレイへ4Kの高解像度で出力が可能だ。また、USB Type-Cポートを2つ、USB Aポートを5つ、合計7ポートのUSBハブ機能を備え、多様なデバイスの接続をサポートする。Type-Cケーブル1本を抜き差しするだけで、拡張用ディスプレイやUSB機器を一括で接続・解除できる。すべてのケーブルを抜き差しする必要がないので手間が省ける。HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K/60Hz（3840×2160）解像度に対応している。幅広い機器に対応し、使いやすいHDMI端子を2ポート搭載しています。※2台接続時の最大解像度は4K/30Hz（3840×2160）までサポートする。
■最大4K/60Hzの解像度で、2画面の同時出力が可能！ドッキングステーション
■スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛！バーガーキング「スパイシー」
■2025年11月16日（日）に開催！アネックスクラブ、能登支援イベント「アネックス祭」
■世界最軽量級、わずか10g！メガネに装着できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01」
■アダプターいらずでUSB Aを有線LANに変換できるケーブル「500-LAN6KASL」
■スパイシーガーリックフレーク入りの旨辛！バーガーキング「スパイシー」
■2025年11月16日（日）に開催！アネックスクラブ、能登支援イベント「アネックス祭」
■世界最軽量級、わずか10g！メガネに装着できる超軽量スマートディスプレイ「GUIDE01」
■アダプターいらずでUSB Aを有線LANに変換できるケーブル「500-LAN6KASL」
