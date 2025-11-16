「これ以上の屈辱はない」同じ相手に同じ場所で負けることを許さなかった黒田監督の“常勝の哲学”【町田／天皇杯】
2025年11月16日に国立競技場で開催された天皇杯決勝で、FC町田ゼルビアがFC東京に２−０と勝利。延長戦までもつれた死闘の後、町田の黒田監督は喜びと興奮を織り交ぜたような声で次のように試合を振り返った。
「前回の敗戦（11月９日にリーグ戦で０−１と黒星）で悔しい思いをして、同じ相手に同じピッチで２回連続負けることはこれ以上の屈辱はないと、それが選手たちの心を動かしました。
難しいゲームになること、１点を争うシビアな展開になることは百も承知の中で準備してきた４日間。延長になってもPK戦になっても勝ち切るという執念を植え付けるよう、用意周到に選手たちと向かいながら、そして選手たちも誠実に応えてくれて実践してくれたことが勝利に繋がったと思います」
勝因のひとつは、黒田監督の交代策にあるだろう。指揮官はこの日の采配について次のように話した。
「延長も覚悟していたので、交代を早くせず、時間を伸ばしながら、コンディション調整をしながら、しっかりと見極めながら選手を使っていきました」
実際、途中出場のオ・セフンが１ゴール・１アシストと結果を出している。また守備についても「ギャンブルをせず、焦れずにシンプルにやり続けろと、昌子（源）を中心にそれを遂行してくれた」と黒田監督は語った。
トーナメントの勝ち方を熟知している。黒田監督のコメントから感じ取れたのは、この指揮官が青森山田高時代に築いた“常勝の哲学”だった。ただ、当然ながら黒田監督はこれで満足しているわけではない。
「まだあくまでファイナルを決めたに過ぎない」
11月22日のヴィッセル神戸との決勝に向け、黒田監督はファン・サポーターに熱いメッセージを送った。
「ファン・サポーターに最高の笑顔を届けられるように、胸に星をつけられるように、クラブの歴史をひとつ刻めるように、最高の準備をしたいです」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
「前回の敗戦（11月９日にリーグ戦で０−１と黒星）で悔しい思いをして、同じ相手に同じピッチで２回連続負けることはこれ以上の屈辱はないと、それが選手たちの心を動かしました。
勝因のひとつは、黒田監督の交代策にあるだろう。指揮官はこの日の采配について次のように話した。
「延長も覚悟していたので、交代を早くせず、時間を伸ばしながら、コンディション調整をしながら、しっかりと見極めながら選手を使っていきました」
実際、途中出場のオ・セフンが１ゴール・１アシストと結果を出している。また守備についても「ギャンブルをせず、焦れずにシンプルにやり続けろと、昌子（源）を中心にそれを遂行してくれた」と黒田監督は語った。
トーナメントの勝ち方を熟知している。黒田監督のコメントから感じ取れたのは、この指揮官が青森山田高時代に築いた“常勝の哲学”だった。ただ、当然ながら黒田監督はこれで満足しているわけではない。
「まだあくまでファイナルを決めたに過ぎない」
11月22日のヴィッセル神戸との決勝に向け、黒田監督はファン・サポーターに熱いメッセージを送った。
「ファン・サポーターに最高の笑顔を届けられるように、胸に星をつけられるように、クラブの歴史をひとつ刻めるように、最高の準備をしたいです」
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！