Ãå¸Å¤·¤¿¡Öµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¡¡¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÈºÆÍøÍÑË¡¡É¤¬ÊØÍø¤¹¤®¤¿¡ª
¡¡µ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¡¢ÊÝ²¹À¤ËÍ¥¤ì¤¿È©Ãå¤Ç¤¢¤ë¡Öµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤ò»È¤¤»Ï¤á¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Ë¡¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Ãå¸Å¤·¤¿µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ÎºÆÍøÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤È¤Æ¤âÊØÍø¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬Ãå¸Å¤·¤¿¡Öµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤ÎºÆÍøÍÑË¡¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î»ÈÍÑÌÜ°Â¤ÏÌó3Ç¯¤È¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Û¤Ä¤ì¤Ë¤¯¤¯ÁÝ½ü¤ËºÇÅ¬¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ëµ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¤Ï¤µ¤ß¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö·¤Ëá¤¡×¤ä¡Ö¤Û¤³¤ê¼è¤ê¡×¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ï²½³ØÁ¡°Ý¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤³¤ê¤òµÛÃå¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡×¤È´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£