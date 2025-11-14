「シュワバーより下だなんて酷い」ソトのMVP投票3位に地元ファン不満爆発　「試合観てないだろ」「バカバカしいにも程がある」

ナ・リーグMVP投票で2位、3位だったシュワバーとソト(C)Getty Images

全米野球記者協会（BBWAA）の所属記者の投票によって決まる今季のMVPが現地時間11月13日に発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平が受賞した。ア・リーグのエンゼルス時代を含め、3年連続4度目の選出で、過去3度と同様に満票での戴冠となった。

【動画】大谷の愛犬デコピン3年連続登場！“逃走”を防ぐ真美子夫人にも注目だ

2位は2位票23票を集めたカイル・シュワバー（フィリーズ）。3位は2位票4票、3位票15票が入ったフアン・ソト（メッツ）で、両選手のポイント差は29だった。

大谷の受賞に異を唱える者は、ほぼ見当たらない。ニューヨークのメディアも発表前から「まぁオオタニが獲るでしょう」「誰もが分かってる」「勝負にならない」などと白旗ムードだった。

そして、最終結果発表の直後も、地元放送局『SNY』で、メッツの情報を発信している公式X『SNY Mets』などは「フアン・ソトはナ・リーグMVPの投票で3位だった。受賞者のショウヘイ・オオタニ、カイル・シュワーバーに次ぐ結果となった」と淡々と速報した。