球団発表

楽天は14日、ロアンシー・コントレラス投手と契約を結んだことを発表した。コントレラスは球団を通じて「キャリアの新たなステージを迎えられることにとてもワクワクしており、チームに合流するのが待ちきれません」とコメントした。

コントレラスは1999年11月7日生まれのドミニカ共和国出身の右腕。185センチ、92キロの体格を誇る。2021年にパイレーツでデビューし、2022年には21登板、18先発して5勝5敗、防御率3.79をマーク。その後はエンゼルスやオリオールズ、ロッキーズでもプレーし、メジャー通算95登板で10勝16敗3セーブ、防御率4.77を記録している。

持ち球はフォーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップ、シンカー、スイーパーと多彩な球種を操る。最速は98.4マイル（約158.3キロ）。

コントレラスは球団を通じ、「まず、はじめに、このような素晴らしい機会を与えてくださった楽天イーグルスの関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。そして、いつもイーグルスを応援してくださるファンの皆さまと一緒に『カンペオン（＝チャンピオン）』になれるよう、自分にできるすべてを尽くして頑張ります。キャリアの新たなステージを迎えられることにとてもワクワクしており、チームに合流するのが待ちきれません」と意気込みを語った。（Full-Count編集部）