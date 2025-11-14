Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Á°È±½Å¤á¤Î¹õÈ±¥¦¥ë¥Õ¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡ª¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢¹õÈ±¤Î¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤ò´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÇÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤â¡ªStray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉ½»æ①～③¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ò¤Þ¤È¤¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹①②
¢£¥¹¥¥º¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬½Å¤áÁ°È±¤Î¹õÈ±¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤òÊü¤Ä
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡ØVOGUE KOREA¡Ù¤Î12·î¹æ¡£3¼ï¤ÎÉ½»æ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á2¼ï¤Ë¹õÈ±¤ÎÄ¹È±¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÈà¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¡¢LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î¥¦¥§¥¢¤È¥¸¥å¥¢¥êー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1¤ÄÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥Ýー¥º¡£½Å¤á¤ÎÁ°È±¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¹õÈ±¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È½À¤é¤«¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¶ー¥³ー¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¾¯¤·¸ý¤ò³«¤¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢Á°È±¤òÊ¬¤±¤¿¶âÈ±¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÉ½»æ¤â¡£¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Ê¥àー¥É¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÑÛ¡¹¤·¤¤»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤Æ²¿¤â¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤±¤ï¤«¤é¤ó¤¯¤é¤¤Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥ÈÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¤è¡×¡Ö¤â¤¦½÷¤Î»Ò¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¹õÈ±¤È¶âÈ±¤É¤Ã¤Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç´¿´î¡×¡ÖÁ°È±½Å¤á¤Î¹õÈ±¿·Á¯¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÈ¿¶Á¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£