ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、2025年の「伝説の瞬間（Legendary Moment of the Year）」に選出された。

選出されたのは「3本塁打＆10奪三振」を記録したブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦で、MLB公式Xは「史上最高のショウ（ショータイムにかけた表現）」と称賛のコメント付きで伝えた。



■3年連続4度目MVPの受賞にも期待

大谷はNLCS3連勝で迎えた10月17日（同18日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルワーズ戦に投打二刀流で先発出場。投げては6回2安打10奪三振無失点、打っては3打数3本塁打1四球3打点の圧巻のパフォーマンスで、チームを2年連続となるワールドシリーズに導き、NLCSのMVPに輝いた。

今年6月にマウンド復帰した大谷は今シーの投球成績では14試合に登板し1勝1敗、防御率2.87、奪三振率11.87%をマーク。打撃成績ではキャリアハイとなる55本塁打、146得点を記録したほか102打点、OPS1.014と二刀流で躍動した。3年連続4度目MVPの受賞にも期待が高まっている。



