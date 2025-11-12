新車248万円！ トヨタ「“新型”アクア」に大注目！ 斬新「プリウス顔」×上質内装採用！ 「センチュリー」の“スゴい制御”も搭載！ 大幅改良した「トヨタの新・中核モデル」どんな車？

「プリウス顔」になった最新アクアの特徴は？

トヨタ「アクア」は2011年12月に登場したハイブリッドエントリーコンパクトカーです。「プリウス」の弟分的存在としてデビューし、世界トップレベルの燃費性能をマークするほか、扱いやすいサイズや手頃な価格から人気を獲得。トヨタの中核モデルとなりました。

そんなアクアですが、現在販売中の最新モデルでは大幅な改良が実施されています。どのようなモデルなのでしょうか。

サメ顔採用でデザイン一新した新型「アクア」

【画像】超カッコイイ！ これが「新型アクア」です！ 画像で見る（30枚以上）

アクアの現行型は2代目で、2021年7月に発売されました。デザインの刷新に加えて、TNGA GA-Bプラットフォームの採用や高出力なバイポーラ型ニッケル水素電池の搭載などにより、国産車最高レベルの燃費性能向上と走行性能の大幅向上を実現しました。

また先進運転支援パッケージ「トヨタセーフティセンス」も機能の熟成を図り、安全性能の強化と運転時の疲労軽減をサポートします。

現行型のデビューから4年を迎えた2025年9月1日、トヨタはアクアの大幅改良を実施しました。

エクステリアでは、フロントフェイスを変更。トヨタ車の最新モデルに共通して採用されている、シュモクザメをモチーフとした「ハンマーヘッド」デザインを取り入れ、プリウスと共通性を感じさせる、精悍で先進的な表情としました。

また上級モデルには、ヘッドライト間をつなげるセンターランプを備え、一文字形状で点灯するものとし、存在感を高めています。

このほか、リアにピアノブラックのバックドアガーニッシュの追加や、新色「マッドバス」「グレイッシュブルー」などの追加を行い、イメージチェンジを果たしています。

インテリアでは、7インチの大型マルチインフォメーションディスプレイを標準装備して視認性を向上。ディスプレイオーディオも刷新し、最新のコネクティッドナビ対応としたほか、下位グレードの画面サイズを8インチに拡大。

さらにHDMI入力端子をセンタークラスター下部に備え、利便性や操作性を高めています。

インテリアカラーでは、上級モデルの「合皮パッケージ」に新色の「ライトグレー」が追加され、上質さを持たせました。

先進支援 トヨタセーフティセンスも機能を向上させ、さらにサポート力を高めています。

「プリクラッシュセーフティ」はバイク検知機能や出会い頭の衝突回避機能を追加、「レーダークルーズコントロール」は車間距離調整を4段階化。

「ロードサインアシスト」および「アドバンストパーク」の機能向上、「ドライバー異常時対応システム（EDSS）」の追加などが図られました。

走行性能は、最高出力116馬力を発生する1.5リッターエンジン＋モーターのハイブリッドで変更なく、駆動方式はFFのほか、電動4WD「E-Four」を用意。なお、燃費性能は33.6km／L（FFモデル）をマークします。

ただし、走りにおいては新たな制御を採用しています。

停止直後の車両の揺れ動きを抑える「スムーズストップ制御」をトヨタのコンパクトカーとして初採用。

これは「アルファード」や「センチュリー」などの上級車に搭載された機能で、いわゆる「カックンブレーキ」を抑制するものとなります。運転に不慣れなドライバーでもショックの少ない停車を実現しました。

また、電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能を搭載。信号待ち時にブレーキを踏み続けることがなくなり、疲労軽減に役立ちます。なおブレーキホールド機能には、オンの設定が引き継がれ、次回の始動時にオンのままで機能が使える設定としています。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1485-1505mm、ホイールベース2600mmです。全長のみ30mm拡大しています。

ラインナップはベーシックな「X」、中級モデル「G」、最上級モデル「Z」を用意するほか、サブスク「KINTO」専用モデルの「U」を設定。

新型アクア 大幅改良モデルの価格（消費税込）は248万6000円から302万2800円です。