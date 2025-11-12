寒い日に温まる～！「うどんスープ×豆乳」企業公式の鍋レシピに1.2万いいね「めっちゃはまってる」【ママリ】

うどんスープ×豆乳で“濃厚”お鍋

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ヒガシマル醤油【公式】(@higashimaru_ss)さんの投稿したレシピです。寒い季節には、体が温まる、お鍋が食べたくなりますよね。ヒガシマル醬油さんは、以前反響があった「うどんスープ×豆乳」を『お鍋にするともっと優秀なんです』とレシピを公開。〆のうどんや雑炊とも相性抜群です！

ヒガシマル醬油【公式】(@higashimaru_ss)さんは、以前反響があった「うどんスープ×豆乳」を「お鍋にするともっと優秀なんです」とレシピを公開。〆のうどんや雑炊とも相性抜群で、早速試した方からの反響も寄せられました。

たくさん反響をいただいた、

「うどんスープ×豆乳」のレシピ

お鍋にするともっと優秀なんです🦊



水200mlにうどんスープ2袋入れ火にかけ、具材を煮たら豆乳400mlを加えて温めると2人前完成！

豆乳は沸騰させないのがポイント。

つゆが分離せず、きれいに仕上がります😊

〆はうどんや雑炊でどうぞ！

スープは水、うどんスープと豆乳で完成。豆乳は沸騰させないのが、つゆが分離せずきれいに仕上がるポイントだそうです。お手軽に濃厚豆乳鍋が自宅で食べられるのがいいですね！〆のうどんにも雑炊にも合うので、2日連続鍋でもうれしいかも。



早速試した方からも「今夜早速試してみたのですが、市販の豆乳鍋の元を使うより濃厚でめっちゃくちゃ美味しかったです！」「うどんだしと豆乳の相性良すぎた。豆乳は濃いめにしても美味しい」と好評でした！



うどんスープの豆乳鍋は“ちょい足し”でさらにアレンジが可能とのことで、ご紹介します。

うどんスープの豆乳鍋は、

「ちょい足し」でいろんな味を楽しめます🦊



・カレー粉 →カレー鍋風

・ラー油 →ピリ辛担々風

・粉チーズ →カルボナーラ風



ぜひ味変しながらお楽しみください！

ベースのうどんスープの豆乳鍋に加え3種類の味が…！これは毎日お鍋になってしまいそう。さまざまなアレンジができ、万能なうどんスープを試してみてくださいね。



なお、こちらのレシピには「豆乳」を使用しています。アレルギーをお持ちの方は十分ご注意いただき、「うどんスープ」につきましてはパッケージをご覧ください。

