»ÞÌî°Ñ°÷Ä¹¡ÖÎ¾¥µ¥¤¥É¤È¤âÉÔµ¬Â§È¯¸À¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¹ñ²ñ¤Ç¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤ÂçÊ¶µê¡Ä¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¡×¡ÖÀèÀ©¹¶·â¤Î´í¸±À¤µ¤¨¤¢¤ë¡× ¹â»ÔÁíÍý¡ÖÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤¬¡¢11Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡¦¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤È¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥ä¥¸¤òÌÛ¤é¤»¤¿»ÞÌî°Ñ°÷Ä¹¤Î¡Ö°ì³å¡×¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ë·§ËÜÎ¦¾å¼«±ÒÂâ·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¼ÍÄø1000km¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦12¼°ÃÏÂÐ´ÏÍ¶Æ³ÃÆÇ½ÎÏ¸þ¾å·¿¤Ê¤É¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡ÖÆüËÜÁ´°è¤ò¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¤Ë¤¹¤ë·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë·§ËÜ¸©¡¢·§ËÜÆüÆü¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÌó£¶³ä¤¬¤³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Ç¤Ï76¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤Ë½»Ì±¤ÎÂ¿¿ô¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÍý¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸åºÇ¤â¸·¤·¤¯Ê£»¨¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊÅ¨¤ÎÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¼ÍÄø³°¤«¤éÈ¯¼Í¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ë¤ÎÇÛÈ÷¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¦ÂÐ½èÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£ÇÛÈ÷¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·§ËÜ¸©¤ä·§ËÜ»Ô¤È¤â¤·¤Ã¤«¤êÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¡Ö¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡× ¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ïº£ÅÙ¤Ï¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ë¡Ö·§ËÜ»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ø¤³¤ó¤Ê½»ÂðÃÏ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡ØÁê¼ê¤«¤é¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¡Ø»ÊÎáÉô¤òÃÏ²¼²½¤¹¤ë¹©»ö¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹¶·â¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÅöÁ³ÉÔ°Â¤À¤È»×¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ËËÉ±Ò¾Ê¤Ï½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤¹¤é³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·§ËÜÁª½Ð¤ÎµÄ°÷¤Ç¤â¤¢¤ëÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤¬º£Æü¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤À¤¬10·î31Æü¤ÎÃÏ¸µ»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ø½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤ÂÐ±þ¤À¤È»×¤¦¤¬¤¤¤«¤¬¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤¢¤¿¤«¤âÆüËÜ¤¬¼«À©¤¬¸ú¤«¤º¡¢²æ¡¹¤¬·³È÷¤òÁý¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÇ§¼±¤È¤·¤Æ°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ÈµÄ¾ìÆâ¤Ë¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê·³È÷Áý¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñËÉÈñ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤¤¿å½à¤ÇÁý²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ£µÆü¡¢£³ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¤ò½¢Ìò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÉ±ÒÂç¿Ã²ñ¹ç¤â³«ºÅ¤·¤Æ»ä¤â²ñ¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤âÀí³ÕÅù¤Ç³¤·Ù¤ÎÁ¥¤«¤é¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¡¢ÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤Ê¤É¤âÄ¾¤Á¤Ë¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬º£²ó¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ¤ÎÇÛÈ÷¤â´Þ¤á¤Æº£¡ÊÅÄÂ¼¡ËÀèÀ¸¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÃÏ¸µ¤Ø¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤ÏËÉ±Ò¾Ê¤Ï·§ËÜ¸©¤½¤·¤Æ·§ËÜ»Ô¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ÕËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¹¶·â¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ëÍÞ»ßÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤½¤Î¤â¤Î¤Î²ÄÇ½À¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´Íý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ØÍÞ»ßÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¾å¤Ç½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢³«¤³¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¤È´±Ë¼Ä¹´±¤¬¸À¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ»ÞÌî¹¬ÃËÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¾®ÀôÂç¿Ã¡¢Ìä¤¤¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂ¥¤·¤¿¡£
ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¡ÖËÉ±Ò¾Ê¤ËÄ¾¤Á¤Ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤¹¤Ù¤¡×
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡Ö´±Ë¼Ä¹´±¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤¬¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢º£ÇÛÈ÷Àè¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊÀâÌÀ¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀè¤Û¤É»ä¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ¡¦¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï8·î29Æü¤Ë¶å½£ËÉ±Ò¶ÉÄ¹¤«¤é·§ËÜ¸©ÃÎ»ö¤ª¤è¤Ó·§ËÜ»ÔÄ¹¤ËÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¸©ÃÎ»ö¤È»ÔÄ¹¤«¤é¤Ï½»Ì±¤ËÂÐ¤¹¤ëÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¤³¤¦¤·¤ÆÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶å½£ËÉ±Ò¶É¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¡¢¼ÁÌä¤ËÃà¼¡¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¶å½£ËÉ±Ò¶É¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë£Ñ¡õ£Á¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤¹¤Ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¤È¤â¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤Â³¤ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ì¤ÏÃúÇ«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥ä¥¸¤¬Èô¤Ó¡¢»ÞÌîÍ½»»°Ñ°÷Ä¹¤¬¡ÖÉÔµ¬Â§È¯¸À¤Ï¤ª¿µ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢½»Ì±¤Îµ¿Ìä¤Ë¤³¤Î¾ì¤Ç¤âÅú¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡££±¤Ä¤Ï¡ØÇÛÈ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÜÆ°¼°¤ÎÈ¯¼ÍÂæ¤À¡Ù¤È¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ø·ò·³¤«¤é¤Ï·â¤¿¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¡£º£¤Þ¤µ¤Ë½»ÂðÃÏ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤«¤éÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© £²¤ÄÌÜ¡¢·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤Ë¤ÏÃÆÌô¸Ë¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃÆÌô¸Ë¤ËÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÃùÂ¢¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤µ¤é¤Ë¼ÁÌä¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡Öº£ÅÄÂ¼ÀèÀ¸¤«¤é»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¸³«¾ì½ê¤ä±¿ÍÑÍ×ÎÎ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»öÂÖ¤ÎÍÍÁê¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤éÍ½ÃÇ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤êÍÞ»ßÎÏ¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤Ç½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Ê¤¤¡¢½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤ËÅú¤¨¤ëÀâÌÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÆÃ¤Ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤À¡£9Æü¡¢·ò·³¾¦Å¹³¹¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷È¿ÂÐ¤Î½¸²ñ¤ò¹Ô¤¤1200¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½»Ì±¤¬ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î½¸²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶¯¤¤ÉÔ¿®¤ÈÅÜ¤ê¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¡Ø¤Þ¤ºÀâÌÀ²ñ¤ò¡Ù¤È¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Î©¾ì¤Î°ã¤¤¤âÄ¶¤¨¤Æ»²²Ã¼Ô¤ÎÁí°Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíÍý¡¢ÁíºÛÁª¤ÇÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡Ø½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ÏÀäÂÐÂç»ö¡¢ÂçÀÚ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¤¥í¥Ï¤Î¥¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉ±Ò¾Ê¤ËÄ¾¤Á¤Ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¡ÖÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¹â»ÔÁíÍý¤¬¡Ö¾®ÀôÂç¿Ã¤«¤éÀè¤Û¤ÉÅúÊÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤Ï¤à¤·¤í°Â¿´¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡Ö¤¨¡¼¡×¤ÈÂç¤¤Ê¥ä¥¸¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÉ±Ò¶É¤ËÁêÃÌÁë¸ý¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ëµ¿Ìä¤Ë1¤Ä1¤ÄÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´¤¯½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¾ðÊó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤òº£¸å³«¤¯³«¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤ì¤ÏËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë»ä¤ÏÇ¤¤»¤¿¤¤¡£º£¤«¤Ê¤êÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅúÊÛ¤Ç¤´¾µÃÎ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅ¨¤Î´ÏÁ¥¤È¤«¾åÎ¦ÉôÂâ¤òÁá´ü¤«¤Ä±óÊý¤ÇÁË»ß¤·ÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤ËÀè¤Û¤ÉÂç¿Ã¤¬ÅúÊÛ¤ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¹¶·â¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤»¤ëÍÞ»ßÎÏ¡¢¤³¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤è¤¯¤è¤¯¤´Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡Ø¥ß¥µ¥¤¥ëÎóÅç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë¡£¤³¤ì¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥Õ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤éÆüËÜ¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Í¡¢¤Þ¤º¤½¤Î¶å½£ËÉ±Ò¶É¤ÎÁë¸ý¤ÏÁ´Á³Åú¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£½»Ì±¤ÎÀ¼¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬Áë¸ý¤ÇÅÅÏÃ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø£Ñ¡õ£Á¤â¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë½Ð¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ÇÀâÌÀ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³°ã¤¦¡£½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Ï¥¤¥í¥Ï¤Î¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¥¤¥í¥Ï¤Î¥¤¤òÅê¤²½Ð¤¹¤Î¤«¡©¡×¤È¤µ¤é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡Ö¤½¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÀè¤Û¤É¿½¤·¾å¤²¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ë¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤ÏÅÜ¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ÞÍÞ»ßÎÏ¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡Ø°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¸·¤·¤¤¡Ù¤È´íµ¡¤òÀú¤ë¡£ÀèÆü¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ÎÈ¯¸À¤â¤½¤¦¤À¡£³°¹ñ¤ò¼ÍÄø¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡£Å¨´ðÃÏ¹¶·â¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ³°¹ñ¤ò¹¶·â¤·ÆÀ¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤À¡£¤½¤ì¤¬º£¸å¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡¢ÂçÎÌ¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¡£ËÉ±Ò¾Ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ø¤³¤ì¤ÏÂè£±ÃÊ³¬¤À¡Ù¤È¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦´û¤ËÁíÍý¤¬¤½¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍÞ»ßÎÏ¤À¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÆüÊÆ¶¦Æ±±é½¬¤Ï¤É¤¦¤«¡© ÆüÊÆ°ìÂÎ¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ëÁíÆ°°÷¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÀïÁè½àÈ÷¤À¡£2023Ç¯¹ñ²ñ¿³µÄ¤ÇÅ¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¼Áµ¿¤ÎÃæ¤Ç´ßÅÄÁíÍý¤Ï¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡¢¤Ä¤Þ¤êÆüËÜ¤¬¹¶·â¤â¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÅúÊÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¾åÀèÀ©¹¶·â¤Î´í¸±À¤µ¤¨¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ó¤Ê·³»öÂÐ·³»ö¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëÂÐ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î°½Û´Ä¡¢·³»öÅª¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ËÊ¿ÏÂ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤à¤·¤í²¿¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«¤éÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬À¸¤¸¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Îò»Ë¤Î¶µ·±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡© »ä¤ÏÀì¼éËÉ±Ò¤µ¤¨Åê¤²½Ð¤¹·ûË¡°ãÈ¿¤ÎÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷·×²è¡¢Å±²ó¤òµá¤á¤¿¤¤¤·¡¢º£Æü¤Î¼Áµ¿¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ë¶É½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡£ÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê·×²è¤ò¿Ê¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡Öº£ÁíÍý¤«¤éÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÉ±ÒÂç¿Ã¤Î½ê¾¸¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£»ä¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ¨¤²¤Æ¤ë¡×¤È¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¡£¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤À¤«¤éº£²óËÉ±Ò¶É¤ÇÁë¸ý¤â¤¢¤ê¡¢£Ñ¡õ£ÁÅù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÅú¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ä¥¸¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Þ¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ðÊóÄó¶¡¡¢ÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿Àè¤Û¤É¤«¤é¤Þ¤ë¤ÇÆüËÜ¤¬¼«À©¤¬¸ú¤«¤º·³³È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°Äó¤ËÎ©¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤º¤Ã¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬ÀµÄ¾Íý²ò¤Ë¶ì¤·¤à¡£¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤«¤éº£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁíÍý¤â¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤ËÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ÈÂÐ½èÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÉÔÃÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï´íµ¡¤òÀú¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¡ÊÅÄÂ¼¡ËÀèÀ¸¤Î´ðËÜÅª¤ÊÇ§¼±¤¬¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¤½¤ÎÄÌ¤ê¡Ù¤À¤È»×¤¦¤Î¤«¡£¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½½Ê¬ÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö·³»öÅª¶ÛÄ¥¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï³°¸ò¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀâÌÀ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬º£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÊë¤é¤·¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¤É¤ó¤É¤óÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤Þ¤µ¤Ë·³»öÈñ£²¡ó¤Ø¤ÎÁý³Û£²Ç¯Á°ÅÝ¤·¤ÎÌäÂê¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤ÇµÄ¾ìÆâ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¡¢»ÞÌî°Ñ°÷Ä¹¤¬¡ÖÎ¾¥µ¥¤¥É¤È¤âÉÔµ¬Â§È¯¸À¤Ï¤ª¤ä¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
