＜ＢＳテレ東＞＼今年もやります！第２回「あの本、読みました？大賞」／高橋書店「手帳大賞」と「あの本、読みました？大賞」がコラボ「本から見つけた名言賞」を新設！

ＢＳテレ東では、毎週木曜よる10時放送中の『あの本、読みました？』から生まれた、“番組を見て明日読みたくなった本”No．1を決定する「あの本、読みました？大賞」を今年も開催します。先週の放送では、ノミネート12作品を発表しました。

第2回となる今回は、「手帳は高橋」でお馴染みの高橋書店「手帳大賞」とコラボし、「本から見つけた名言賞」を設けることが決定しました。「本から見つけた名言賞」は、手帳に書き留めておきたい言葉を、「あの本、読みました？大賞」のノミネート12作品の中から選出します。

「あの本、読みました？大賞」および「本から見つけた名言賞」は、2026年1月8日(木)よる10時からの番組内で発表します。

【あの本、読みました？大賞とは】

“番組を見て明日読みたくなった本” No.1を決定します。

第１回の大賞は、『カフネ』（阿部暁子著、講談社）が受賞、その後、『カフネ』は本屋大賞を受賞し、大変盛り上がりました。

第２回の今回は、2024年11月から2025年1０月の放送で深く取り上げた本の中から、番組スタッフがノミネート12作品を選定。番組にご協力いただいた出版社、番組にご出演頂いた書店員の方々、そして視聴者の皆さまに投票を募り、第２回「あの本、読みました？大賞」を決定します。



なお、大賞の他に、第１回では特別賞として、番組スタッフが独自の視点で選んだ「保奈美イッキ読み賞」「名著に名酒賞」「文庫解説賞」を設けました。

「本から見つけた名言賞」は第２回からの特別賞として新設し、思わず手帳に書き留めたくなった言葉を、番組スタッフが選出します。「本から見つけた名言賞」の他にも、第２回では、いくつかの特別賞を設ける予定です。

＜視聴者投票期間＞

11月６日(木)～12月５日(金) ひる12時まで



＜視聴者投票の方法＞

＃第2回あの本大賞 をつけて『作品名』をXでポスト

＊詳しくは、番組公式Xまで



＜集計方法＞

出版社、書店員、視聴者投票を点数化し集計



＜発表方法＞

2026年1月８日(木)よる10時「あの本、読みました？」番組内にて

≪番組概要≫

【タイトル】 「あの本、読みました？」

【放送日時】 毎週（木）よる10：00～10：55

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶テレ東: https://www.bs-tvtokyo.co.jp/anohon/

▶TVer: https://tver.jp/series/srlav4h3bc

【出演者】 鈴木保奈美、山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー）

【公式HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/anohon/

【公式X】 ＠anohonn

【コピーライト】 ©ＢＳテレ東



※写真使用の際は【©ＢＳテレ東】の表記をお願いいたします。

※お渡しした素材に関して、本件記事以外の用途での二次使用はできませんのでご注意ください。