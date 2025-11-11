Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月11日は、圧倒的なマグネットの強さで大切なスマホを固定するAnker（アンカー）の「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」がお得に登場しています。

車載ホルダーに必要な機能を詰め込んだ理想のアイテムですよ！

■この記事で紹介している商品

車内でスマホをしっかり固定。Ankerの「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」が過去最安値

Anker（アンカー）の「Nano Car Mount（Magnetic, 着脱式パッド）」が25%オフ。

マグネットでスマホを固定できるAnkerの最新スマホホルダーが過去最安値で登場しています。

取り付けは簡単で、本体の保護フィルムを剥がして、押さえつけるように固定するだけ。

3M製の高耐久接着素材は吸着力が強く、約10.2kgまでの耐荷重を実現。約60℃までの耐熱性能も備えています。

パワフルな磁力で安定性も抜群。多角度に曲げられるので自由な視野角を実現します

強力なマグネットを内蔵しており、MagSafeに対応したiPhoneシリーズをピタッと固定。

急ブレーキや悪路でもスマホがズレたり、落下の心配がない安定性の高さは魅力的です。

マグネットリングも付属しているので、Androidスマホでも使えて便利です。

マグネット式のパッドは360°回転。縦向きも横向きも自由自在に動かせます。

最大45°まで角度調整が可能なため、快適で安全な視界を確保できますよ。

どんな車種のダッシュボードやカーナビにも設置可能。機能性とデザイン性を両立した車載スマホホルダーです

合皮皮革や木材、金属など取り付けられる場所は幅広く、車種を選ばずにダッシュボードやカーナビに設置できるのもポイント。

ロングアームは約500回高い耐久性を備えており、長く使い続けられますよ。

機能性に加えて、スタイリッシュで高級感があるデザインも特長。車内をオシャレに彩ります。

ドライバーの理想をつめ込んだ車載スマホホルダーをお見逃しなく！

Anker Nano Car Mount (Magnetic, 着脱式パッド)車載ホルダー カーマウント スマホホルダー 360°回転 最大45°まで傾けられる 180°まで調整 形状記憶が可能な高耐久設計 iPhone 16/15/ 14 / 13 / 12シリーズ Androidシリーズ対応 ※ワイヤレス充電非対応 2,990円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月11日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

