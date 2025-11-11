日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSにて、親子役を演じた目黒蓮（Snow Man）と中嶋朋子のオフショットが公開された。

【画像】目黒蓮＆中嶋朋子の“親子”ショット／目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』場面写真＆オフショット／『それスノ』に出演した『ザ・ロイヤルファミリー』チーム

■“親子役”の目黒蓮＆中嶋朋子が見せた穏やかな笑顔ショット

「優しい空気感が何だか似ている中条親子」というコメントとともに公開されたのは、目黒と中嶋が病室のベッドに並んで座る2ショット。

目黒はメガネをかけ、カジュアルなパープルのスウェット姿でニッと笑顔でダブルピース、中嶋はメガネをかけ、赤のチェック柄ストールを羽織り、目黒に寄り添うように口を開けたはじける笑顔を見せている。

自然光が差し込むあたたかな空間とふたりの楽しげな表情が相まって、まるで本当の親子のようだ。

SNSでは「かわいい」「本当の親子みたい」「優しい雰囲気が似てる」「見てるだけで癒される」「最高の親子ショット」「眼福」「尊い」といったコメントが続々。

投稿では「第6話は11月16日放送」と告知されており、今後の物語展開にも注目が集まっている。

■目黒蓮『ザ・ロイヤルファミリー』場面写真＆オフショット

■『それSnow Manにやらせて下さい』に出演した『ザ・ロイヤルファミリー』チーム

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/